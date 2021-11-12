走私集團再變陣　貨櫃暗格藏6300萬元貴價貨　海關拘3男子

自從水警高級督察林婉儀殉職後，執法部門多番打擊海上走私活動。走私集團改弦易轍，棄用漁船及快艇，反而改裝貨櫃，利用暗格收藏貴價貨品，再以內河船運往內地。但海關於本月5日打擊走私活動，終揭破這種走私新方法，拘捕3名男子，檢獲總值約6300萬元貨物，相信已重創走私集團的貨源。



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海關有組織罪案調查科特別調查課監督鄭德喜交代案情指，海關根報情報分析，於11月5日凌晨3時許，派出區域巡邏船在香港西面水域進行反走私行動，其間截查一艘正前往內地的內河船。當時船上有6男1女內地船員，報稱將17個貨櫃運往珠海口岸，當中有8個貨櫃為「吉櫃」。

惟海關人員驗查後發現部份貨櫃的號碼有異樣，更在船上其中兩個報稱為「吉櫃」的暗格內，發現一批走私貨物，包括貴價食材和電子產品。人員不排除有人趁清晨時分從香港利用貨櫃走私貨物至內地，意圖減低被海關人員截查的機會，於是將內河船押返屯門內河碼頭檢查。

海關有組織罪案調查科特別調查第一組指揮官呂少輝指，當內河船押返碼頭後，有組織罪案調查科隨即安排檢查船隻，人員拆除貨櫃內的木板地台後發現內有暗格。經X光機逐一檢查後，發現X光影像密度不一樣，懷似收藏走私物品。

呂少輝指，海關相信事件疑與一個活躍於元朗的走私集團有關，於是派員突擊搜查一個位於元朗新田的貨櫃場，並再發現5個懷疑用作走私的改裝貨櫃，其中一個改裝貨櫃的木板地台下亦有暗格收藏走私物品。

呂少輝形容，改裝貨櫃由櫃門至櫃尾共有30條槽位，每一個槽位可裝10盒燕窩。另外，人員亦發現貨櫃的號碼曾經被修改過，正常的貨櫃號碼由4個英文字母及7個數目字組成，而最後一個數字是校驗碼。根據這些號碼，一般人士可以上網查到貨櫃的流向，但這批貨櫃的號碼經過修改，相信走私分子想逃避海關追蹤貨櫃的走向。

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行動中，海關人員檢獲3個藏有走私物品的吉櫃，走私物品總值6300萬元，包括貴價食材和電子產品，其中亦有攝影器材，如價值3萬元的相機鏡頭；人員在貨櫃場檢獲一架拖頭及兩個拖架，涉嫌與案件有關。人員在貨櫃場拘捕2名分別32歲及37歲的男子，其後再一名拘捕40歲男車主，案件仍在調查中，不排除有更多人士被捕。

鄭德喜指，不法分子不斷轉換走私方法，最初用漁船、躉船及快艇，以「螞蟻搬家」形式將高價貨物走私內地，但經執法人員嚴厲打擊後，不法分子卻轉換模式，改用內河船，並以運載低價貨物的貨櫃做掩飾，將高價值的貨品大量偷運往內地。

鄭德喜表示，不法分子為了盡量運用暗格內有限的空間，會將不同種類的貨品重新包裝，並將貨物擺在度身訂做的紙箱內，務求用盡暗格內所有空間。而且他們在申報時會訛稱這是吉櫃，連同其他有載貨的貸櫃一併放在內河船上，意圖減低被抽查的機會，同時利用假的貨櫃的櫃號逃避追蹤。海關今次除在海上截擊之外，亦同時搗破在岸上的存儲貨物的地方，成功從源頭打擊，已重創不法分子的貨源。