內地蛇匪潛大埔南華莆圖爆竊　胡椒噴劑襲擊兩警涉4宗罪被捕

大膽男人蛇來港爆竊斷正。今（15日）凌晨2時許，警員在大埔南華莆進行反爆竊行動期間，發現一名男子形跡可疑，遂上前截查。惟男子拒絕合作，並以懷疑胡椒噴劑襲擊兩名男警。其間兩名男警受傷，終以警棍將男子制服。

經初步調查，該名31歲姓班男子為內地人，涉嫌襲警、爆竊、無牌管有槍械及非法入境被捕。疑犯耳及腳部受傷，與兩名受傷男警一同被送往北區醫院治理。



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案發於今（15日）凌晨約2時半，大埔分區特遣隊人員在大埔南華莆168號好時華庭一帶進行反爆竊行動，接辦案件的警方大埔區重案組第二隊主管葉穎豪，今午在記者會交代案件，指警員執行任務期間，見一名男子形迹可疑，並接近一間臨近山邊的村屋。當時男子手持一支螺絲批企圖爆竊，警員於是上前截查，但男子逃跑並作出激烈反抗。

疑人逃走期間掉下一支螺絲批、一支電筒及一對手套，且用一支懷疑胡椒噴劑襲擊追截的警員。警員最後用適當武力將疑人制服及拘捕。案中共有3名警員追截疑人，其中兩名警員俱受傷，案件交大埔警區重案組第二隊跟進。葉穎豪稱，根據現時調查所得，被捕31歲中國籍男子，是一名非法入境者，相信他與近月區內多宗爆竊案有關。

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據了解，案中兩名受傷的警員，其中一名警員與疑犯糾纏，引致左腳腕扭傷；另一名警員面部被噴中疑似胡椒噴劑引致不適，左腳腕亦扭傷。葉稱，疑人使用的胡椒噴霧來源仍待調查，其非法入境後的匿藏地點亦是警方調查方向之一，懷疑他有其他同黨，故警方派出機動部隊人員上山搜索有否在逃人士。案件仍在調查中，警方會從犯案動機、犯案模式及失竊物品作綜合調查，不排除有更多人被捕。