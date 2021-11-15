CCTV直擊｜內地蛇匪潛大埔南華莆村屋圖爆竊　警員埋伏捉到正

大膽內地人蛇來港爆竊斷正，大埔南華莆好時華廷居民拍下竊匪賊相，以及其與警員糾纏經過。事發於今（15日）凌晨2時40分，警員在好時華廷埋伏，見一名男子形跡可疑，所以上前截查。男子情緒激動並拒絕合作，並懷疑以胡椒噴劑襲兩名男警，最終被制服。



騷動引起其他居民注意，有民居的閉路電視拍攝到身材瘦削竊匪頭戴鴨嘴帽，企圖潛入一座村屋，其後兩名手持警棍的便衣探員上前截查，與男匪糾纏。其後地面遺下一支疑似胡椒噴劑，男匪被制服在地上。據居民所講，近月不時留意到有戴鴨嘴帽的陌生人，約兩三人深夜到村「踩線」，居民曾就此開會商討，並加強保安。今早有警員上山，搜索竊匪同黨。



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事發於今（15日）凌晨2時40分，警方大埔南華莆168號好時華廷進行反爆竊行動期間，發現一名男子形跡可疑，遂上前截查。2名便衣警員調查期間，男子情緒激動並拒絕合作，並以胡椒噴劑襲兩警。其間兩名男警意外傷及腳部，終以警棍將疑人制服。

據了解，大埔特遣部隊人員於大埔好時華廷一帶進行反爆竊行動，期間見賊人於山邊叢林走近屋苑，引起警員注意。賊人由山邊牆身爬入屋苑內，並手持螺絲批走向好時華庭一屋外企圖犯案，警員立即上前制服。賊人逃走，邊跑邊向警員噴射疑似胡椒噴劑的物體，被警員制服其糾纏，引致一名警員左腳腕扭傷。另一名警員面部被噴中疑似胡椒噴劑引致不適，左腳腕亦扭傷。

警方指經初步調查，該名31歲姓班男子為內地人，涉嫌襲警、爆竊、無牌管有槍械及非法入境，案件交由大埔警區刑事調查隊第八隊跟進。班男耳及腳部受傷，與兩名男警一同被送往北區醫院治理。