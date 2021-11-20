警多區打擊違規派對房間及非法麻雀賭檔　合共拘捕19人

昨日（19日）警方於多區打擊違規派對房間、非法麻雀賭檔，行動合共拘捕19人及多人違反限聚令遭票控。包括警方搗破旺角一個非法麻雀檔，合共拘8男女並檢獲電動麻雀枱。另外觀塘派對房間違規營業，警拘男負責人及5名顧客遭票控。警方亦突擊搜查黃大仙7間派對房間，拘捕男負責人及7名顧客遭票控。警方亦搗破深水埗一非法麻雀賭檔，並且拘捕9名男女。



警搗旺角非法麻雀檔 拘8男女電動麻雀枱



旺角警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，昨日（19日）下午展開代號「蓄勢」(FULLBOOM) 的反非法賭博行動，突擊搜查旺角楓樹街3號一單位，搗破一個非法麻雀檔。警方於單位內拘捕一名44歲姓李本地男子，涉嫌「管理賭博場所」及違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）中「控制明知而容許進行受禁聚集」；

另外1名本地男子及6名本地女子，年齡介乎35至58歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。所有被捕人現正被扣留調查。行動中，警員檢獲2張電動麻雀枱、4副麻雀及約460元賭款等。

警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。此外，警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守防疫規例，以協助有效控制疫情，警方亦將繼續打擊非法活動，同時減低社區傳播風險。

觀塘派對房間違規營業 警拘男負責人5名顧客遭票控



觀塘派對房間違規營業，警拘24歲男負責人、5名顧客遭票控。（警方圖片）

觀塘警區特別職務隊人員昨日（19日）晚上約10時20分展開代號「勇爵」(BRAVEDUKE)的反罪惡行動，突擊搜查觀塘區內多間派對房間，發現其中一間位於駿業街46號的派對房間懷疑正在違規營業。警員拘捕一名24歲姓陳的男負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），他現正被扣留調查。

該派對房間內的2名男顧客及3名女顧客，年齡介乎25至26歲，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。

警突擊搜查黃大仙7間派對房間 警拘男負責人及7名顧客遭票控



另外黃大仙警區雜項調查隊、反三合會行動組及軍裝巡邏小隊人員昨日（19日）晚上約十時展開代號「勇爵」(BRAVEDUKE)的反罪惡行動，突擊搜查黃大仙區內7間派對房間，發現其中一間位於八達街3至5號的派對房間懷疑正在違規營業。警員拘捕一名45歲姓鄭的男負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），他現正被扣留調查。

該派對房間內其中4名男顧客及3名女顧客，年齡介乎28至50歲，未能出示疫苗接種紀錄，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。

警搗深水埗一非法麻雀賭檔 拘捕9名男女



深水埗警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，昨日（19日）下午約4時40分展開代號為「犁庭掃穴」（LEVINGTON）及「虎撲」（TIGERSURGE）的行動，突擊搜查汝州街142號一單位，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔。行動中，警員拘捕一名68歲姓黃本地男子，涉嫌「經營賭博場所」及違反「《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）」。

另外，4名本地男子、3名本地女子及1名持雙程證的內地女子，年齡介乎46至85歲 ，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書或提出檢控。行動中，警員檢獲4副麻雀，2張電動麻雀枱及約1,400元賭款。所有被捕男女現正被扣留調查。

警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，管理賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。