48人以虛假身分登記消費券、綜援及公屋等呃逾$10萬　27人落網

警方拘捕27人涉嫌以虛假身分騙取社會福利及政府服務，包括今年消費券、去年1萬元現金發放計劃、綜援及長者生活津貼及公屋等，涉款超過10萬元，另外亦有2名被捕人涉嫌以虛假資料及陳述登記選民。



警方近日接獲情報，指有人使用虛假資料及陳述，騙取2021年消費券計劃，並拘捕27人。（資料圖片／羅君豪攝）

商業罪案調查科（訛騙案調查組）署理警司馮培基表示，警方於9月下旬接獲情報，指有人使用虛假資料及陳述，騙取社會福利、政府服務及獲得其他金錢得益。商業罪案調查科經調查後，今日（20日）於全港多個地點拘捕14男13女，年齡介乎21至76歲。

馮培基指調查發現案件涉及48名香港居民，涉嫌用虛假資料及陳述，獲取雙重身分騙取包括2021年消費券計劃、2020年1萬元現金發放計劃、綜援計劃、長者生活津貼及公屋，案中涉及金額超過10萬元，另外亦有2名被捕人以虛假資料及陳述登記選民，正調查兩人動機，暫時未見有種票成分。所有被捕人士已獲准保釋候查，須於12月下旬向警方報到。

涉案48人之間暫無證據暫時有關連或有集團操控，當中有32人身在香港，包括被捕27人，馮培基指他們大部分報稱無業、退休人士及家庭主婦，亦有部分任職司機、工人及商人，少數人士有刑事紀錄。馮培基指警方正就其餘5人積極調查，有足夠證據會作出拘捕。馮重申任何人以欺詐手段，包括虛假文件資料作陳述，以獲取他人包括政府部門及公職人員蒙受不利或損失，即干犯《盜竊罪條例》中欺詐罪，一經定罪最高可被判14年監禁。