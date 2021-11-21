澳門房車盃戰車「炒埋一碟」　3車手送院檢查

第68屆澳門格蘭披治大賽車新濠澳門房車盃今晨發生嚴重撞車事故，多輛戰車連環相撞，「炒埋一碟」，據報有3名車手受傷，需要送院治理。受事故影響，賽事腰斬。根據格蘭披治大賽車的網上直播可見，賽事早段因有事故要處理，大會出示黃旗後，由安全車帶領車隊，至第8圈恢復賽事，惟各車加速進入第一個彎位後，便有戰車失控撞欄，波及尾隨多部戰車，有車被撞至飛起及四輪朝天。事故涉及至少7輛車，據澳門傳媒報導指，有3名車手事後需要送院檢查。



+ 4

「新濠澳門房車盃」第二回合12圈賽事今晨（21日）開始，從大會直播可見，到第六圈時因有戰車需要拖走處理，大會出示黃旗，並安排安全車帶路。安全車帶跑兩圈後，並在第8圈返回車閘，比賽重新開始。未料眾車加速進入第一個彎位後，有戰車失控撞欄，尾隨多部戰車收掣不及，猛然撞向前車，更有戰車撞至飛彈離地，繼而「反肚」。

意外至少牽涉7部戰車，大會立即出示紅旗，宣布賽事腰斬。而同一時間一路帶頭的11號迪亞士雖然未受意外波及，但他所駕賽車之後亦懷疑「甩尾」撞欄，導致尾隨的7號呂文輝、20號華年達之賽車連環相撞。

根據賽例，按紅旗前一個圈的成績決定名次，11號迪亞士奪冠，而5號李振圖、7號呂文輝分別奪得亞、季軍。澳門電台報導指，賽會公布所有涉事的車手沒有大礙，而11號車手迪亞士、7號呂文輝及反車的32號中國女車手林立需要送院檢查。其中迪亞士被送到山頂醫院，坐在輪椅上神志清醒，並向在場傳媒舉起姆指，而女車手林立則臥擔架床送院。