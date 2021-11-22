油塘冷藏倉庫地牢發泡膠起火　一死一命危

油塘冷藏倉庫發生奪命火警，導致3名男工人受傷，其中1死1命危。油塘東源街10號一冷藏倉庫正進行清拆工程，據悉，今午（22日）有多名工人在上址地牢進行清拆，其間一名工人發現地面發泡膠起火，立即逃出地牢救援，惟有2名男工人未及逃生，遭濃煙圍困。消防趕赴現場撲救，於地牢內救出2名工人，惜他們全身熏黑，昏迷不醒，須用自動心外壓機急救，送院後1人身亡、另1人情況危殆。而較早前自行逃出生天的工人同樣受傷，送院後情況嚴重。



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事發於今午1時51分，警方及消防接獲多人報案，指東源街10號一棟清拆中的冷藏倉庫起火，濃煙席捲半空。消防派出3隊煙帽隊及動用一條喉灌救，並架起雲梯向起火位置射水，消防亦有派出煙火特遣隊到場。火警至下午3時半仍未救熄，有至少5人自行疏散至安全位置。火警中有3名男工人受傷，2人昏迷1人清醒，全部由救護車送往聯合醫院搶救，其中一人被證實不治。

據了解，死者姓廖，任職鏟車駕駛員，事發時他與另外2名傷者在上址地牢進行清拆工程，其間66歲姓曾清拆工人發現地上的發泡膠起火冒煙，火勢迅即蔓延，他急忙逃生及求救。他亦告受傷，但仍然清醒，送院後情況嚴重。惟死者與另一名65歲男工人未能及時逃出，獲消防員救離現場時已失去知覺，昏迷不醒，面容熏黑，他們送上救護車時需施用自動心外壓機。惜死者送院後搶救無效，終告不治；另一名男工人則沒有呼吸，但有脈搏，目前正進行搶救，情況危殆。

下午4時許，有死傷者家屬到聯合醫院了解情況，眾人神情憂心。勞工處表示，現正調查今午在油塘發生的一宗致命工作意外，意外中一名男子死亡，另有兩名男子受傷。勞工處接報後已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查。

翻查資料，煙火特遣隊屬消防處的建築物火警救援專家，需要協助現場主管評估作火場環境及火勢發展，會有否閃燃、塵爆等危機，有需要時也會參與滅火及救人工作。該隊戴上的橙色頭盔只是為識別之用，款式與煙帽隊所用的黃色頭盔無異。