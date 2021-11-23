石鼓洲男工被工字鐵擊中雙腳　由直升機送院

撰文：凌逸德
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今（23日）上午9時58分，警方接獲石鼓洲一工地工人報案，指懷疑55歲姓徐男工被工字鐵意外擊中雙腳。警員接報到場，徐男清醒由直升機送往東區醫院治理。警方將案件列工業意外有人意外受傷跟進。

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