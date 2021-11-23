海關屯門工廈破20年最大宗私煙倉案　檢獲7,600萬元貨拘一男子

受疫情影響全球物流供應緊張，加上聖誔及新年臨近，私煙集團為保繼續出貨，租用市區工廈單位囤積存貨，更分租不同單位掩人耳目。香港海關經深入調查後，昨日（22日）在屯門區搗破兩個大型私煙儲存倉庫，檢獲共約2,700萬支私煙，總市值約7,600萬元，並拘捕一名男子。今次是過去20年來，海關破獲的最大宗私煙儲存倉庫案件。



被捕的31歲男子，報稱任職兼職舞台燈光師。海關稅收罪案調查科稅收調查第三組高級督察梁啟聰今（23日）下午交代案件，指昨日中午時分，海關人員在屯門區一工大廈單位外，截查一名正提貨離開單位的本地男子，並在單位內檢獲約1,100萬支懷疑未完稅香煙。其後關員在同一工廈另一單位，再檢獲約1,600萬支未完稅香煙。行動中海關檢獲的私煙總市值約7,600萬元，應課稅值約5,200萬元，涉案男子被拘捕。

今次是海關在過去20年來破獲的最大宗私煙儲存倉庫案件，涉案工廈是位於青揚街的鴻昌工業中心一期，兩個私煙儲存倉單位分別佔地2,000多呎。海關懷疑涉案其中一個較細的儲存倉乃用作日常出貨，而另一個較大的儲存倉則用作補貨。當細倉出貨後，集團會於深夜將大倉私煙搬入細倉內。涉案大批私煙的包裝由防水袋包裹，海關初步相信案中私煙來源來自水路，用作供應本地市場，惟案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

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海關稅收調查第三組指揮官王肇佳表示，根據海關分析，在疫情影響下全球物流業受嚴重衝擊，導致航期不穩定；加上聖誕及新年臨近，貨運船期趨緊張，市面對私煙需求亦有所增加，私煙集團為免供應鏈中斷，於是提早入貨及囤積存貨，以應付需求。

同時，由於海關近年多次在偏僻鐵皮場破獲不同私煙儲存倉庫，私煙集團嘗試改變策略，利用市區工廈單位儲存私煙，逃避海關追查。今次案件私煙集團更在同一工廈的不同層數，分租兩個單位，意圖擾亂海關人員的調查，以及減低一併被破獲的風險及損失。

連同今次案件，海關今年至今共檢獲破紀錄的3.47億支私煙，為去年全年總數的1.7倍，海關將繼續從不同層面，包括跨境走私、儲存及分銷等，打擊私煙活動。