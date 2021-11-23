受傷倉鼠遭棄西環寵物店外　店主怒斥：冇責任心唔好再養動物

西環發生棄養倉鼠事件。23日下午時份，據報有人將一隻倉鼠，連籠帶鼠棄置在西環第三街一間寵物店外。店主發現該倉鼠時，原主人已不知所終。店主為倉鼠進行檢查，發現其眼部受傷，懷疑較早時被撞。店主立即帶倉鼠看獸醫，發現牠除了眼傷之外，肺部「花曬」、子宮出膿，情況相當嚴重。店主認為事件涉及虐待動物，遂向警方報案。

警方表示，於23日下午6時22接獲第三街一間店舖的女負責人報案，指有人將一隻放在籠內的倉鼠放置在店舖對開，其後發現該隻倉鼠眼受傷，遂將該隻倉鼠帶往獸醫診所治理。警員接報到場，經初步調查，案件列「求警調查」，交由西區警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。



發現棄養倉鼠的店舖為羽濼寵物店，店主在其社交媒體專頁上，透露該隻倉鼠的情況。店主就事件怒斥棄養人士：「唔該冇責任心嘅都唔好再養動物！」她在帖文中交待發現經過：「想出去買個下午茶，就見到鋪頭門外，擺咗個倉鼠籠喺度。天氣咁凍，你可以咁殘忍將佢擺喺我地門口，保暖屋都冇呀！見到嘅時候，佢呼吸已經好急促、一邊眼仔好似撞到咁。決定養佢，係你嘅個人選擇，但佢冇得揀一個有冇責任心嘅主人呀！由你選擇養佢開始，原來已經係害左佢，因為當佢有事，你只係想放棄佢！我地已經同佢去到獸醫診所。我地唔係幫你、係幫呢個無辜嘅小朋友！」

待獸醫診斷完倉鼠情況後，店主更新其傷情：「醫生話個肺花曬，子宮出膿，子宮附近有腫瘤，眼睛有機會因大力鍊/肺部問題/跌親引致，呼吸急促有可能關肺/眼仔太痛事。由於肺太花或有肺炎嘅關係唔適宜麻醉，剩係可以開藥同營養野再觀察。醫生話有可能急速惡化，要試左啲藥再睇情況..」

不少網民見狀留言痛罵：「點解啲人可以咁無人性，唔鍾意就唔好養啦，養完又要棄養！」亦有人建議店主：「真係要閉路電視cap佢（原主人）個樣出來」。