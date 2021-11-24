吐露港私家車被撞翻　寶馬司機不顧而去　3人涉非法賽車等罪被捕

周日（21日）大埔吐露港有私家車被撞翻，涉事寶馬私家車不顧而去。警方重案組探員經調查，發現涉事寶馬事發時與其他車輛高速穿梭不同的行車線，撞及一輛行駛中的私家車，涉事寶馬無停車並逃去。該寶馬駛至大埔墟，男司機登上接應車輛離開，再召拖車到場將寶馬拖走。之後，探員於打鼓嶺文錦渡一個車場發現涉案寶馬及接應車輛，最終拘捕2男1女。



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新界北總區重案組第一隊總督察關駿軒表示，11月21日凌晨約1時20分，吐露港公路往大埔方向發生交通意外，當時有數輛私家車無視路上其他行駛中的車輛及路面情況，高速穿梭不同的行車線及與其他車輛近距離切線，其中一輛寶馬撞及一輛正常行駛的私家車的車尾。被撞私家車失控向右翻側，乘客一度被困車內。涉事寶馬沒有停車協助拯救或報警求助，更聯同其他涉案車輛高速離去。

被撞的私家車連同司機合共有6人受傷，他們均是手腳及腰部受傷，他們由救護車送院治理，有人經治理後已出院。警方經深入調查後，發現涉事寶馬離開案發現場後，駛入大埔墟一處的路邊停下，司機由另一輛私家車接走離開，之後有一輛拖車拖車到場，將涉事寶馬拖走。警方於11月22日早上突擊搜查打鼓嶺文錦渡一個車場，探員在車場發現涉案寶馬及接應車輛。

警方在車場內拘捕車房男負責人及接應車的女司機，同日下午再拘捕相信駕駛涉案車輛的男司機，被拘捕2男1女（28至46歲），報稱是車房東主及無業人士，他們被捕罪名包括遇到意外後沒有停車及沒有報案、非法賽車及妨礙司法公正。警方不排除稍後正式落案起訴私家車男司機，案件仍在調查中。警方交通部特別調查隊主管曾嘉俊高級督察指，根據《道路交通條例》任何人未經警務處處長同意下，參與車輛之間在道路上速度競賽即屬犯罪，可處罰款1萬元及監禁12個月，相關司機的駕駛執照都會被取消。