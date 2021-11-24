好人好事｜婆婆橫過林錦公路迴旋處險象環生　熱心司機落車扶

大埔林錦公路今（24日）早繁忙時間發生驚險事件，車Cam片段拍攝到一名手持雨傘充當拐杖的婆婆，步履蹣跚地橫過迴旋處。一名私家車司機途經見狀，不惜冒險將車停在路中，下車扶婆婆走到路邊，然後才返回座駕離去。拍下片段的另一車片主，原本出迴旋處駛往錦田方向，但片主見婆婆未有跨欄上行人路，仍在馬路邊行走，於是亦下車將她帶回行人路。事件引起熱議，有人大讚兩名司機見義勇為，但亦有人認為不應冒險在公路下車，免招意外。



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網上流傳一條拍攝於今（24日）早9時許的車Cam片段，地點為林錦公路近林村迴旋處，一架銀色Land Rover Discovery私家車突然在交匯處路中停車，身穿黑衫的司機跑向路邊。原來當時一名以雨傘作拐杖的婆婆，正步履蹣跚地橫過迴旋處。所見期間不時有拖頭等大型車輛經過，好心司機於是舉手示意左面車輛停下，扶婆婆過路。婆婆橫過馬路到路邊後，司機就跑回車上駛走。

原本駕車出迴旋處往錦田方向離開的片主，見婆婆未有跨欄上行人路，仍在馬路邊行走，於是亦落車將她帶回行人路。

影片引起網民熱議，不少人讚賞兩位私家車司機見義勇為，「好心有好報，個個迴旋處落嚟啲車都頗快，兩位司機無私付出值得讚」、「片主與Driver well done!!」。不過亦有人表示「請不要魯莽鼓舞別人去冒險」， 擔心在公路下車易招意外。