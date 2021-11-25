電話放債年利率千厘　70名債仔中招　3黑幫大耳窿落網

高利貸集團利用電話放數，以借錢活動騙財。三名有黑幫背景的男子，過去三年利用銀行戶口清洗約560萬元黑錢，近日被東九龍總區重案組拘捕。三人除洗黑錢外，更疑向70名市民進行非法借貸活動。警方指其中一名市民向高利貸集團借取5000元，扣除1500元手續費後只收到3500元貸款。每隔7日需還500元利息，要一筆過7000元才算清還貸款。最終借款人在3個月內連本帶利共還了1.44萬元，年利率超過1000厘。



東九龍總區重案組第3隊總督察莫子威表示，早前收集情報得知有人利用戶口清洗大量犯罪得益，3個戶口在2017年12月至2020年2月期間，有大量頻繁而可疑的提款及存款紀錄，每個戶口平均每個月有超過200次存款紀錄、超過20次提款紀錄，每次存款由最低100元至最高20,000元不等。經過再三調查，除了得知3個戶口被用於洗黑錢外，背後由非法借貸集團操控。

3個戶口分別處理了280萬元、250萬元及86萬元犯罪得益，當中共清洗約560萬元港幣黑錢，警方調查後發現此集團向70名市民進行借貸。2021年11月22日至24日期間，東九龍總區重案組進行拘捕行動，成功鎖定及拘捕3名集團骨幹成員，在他們身上起回涉案使用的銀行卡，罪名是洗黑錢、放高利貸及無牌放債。3名均是本地男子，年齡分別為26、28及35歲，全部都有黑社會背景，分別報稱地產經紀、洗車工人及無業，當中兩人有案底。

利用傳銷電話放債 以免審批貸款 毋須見面作招徠

東九龍總區重案組3A隊主管高級督察吳嘉荊指高利貸集團鎖定信貸紀錄差的人，因為他們難在銀行或合法借貸公司借取貸款。集團利用傳銷電話，以免審批貸款、全程毋須見面作招徠，又製作商標及名稱與合法財務公司十分相似的網站，似圖魚目混珠。借款人只需經過社交媒體將住址證明、身份證副本及銀行號碼交予犯罪集團，集團會在本金扣取手續費。借款人每隔7日就要還一次利息，直到他有能力還本金，或者一筆比本金多的款項，才能清還貸款。

其中一名貸款人，向高利貸集團借取5000元，但扣1500元手續費後只收到3500元貸款。每隔7日就要還500元利息，一次過要還7000元才算清還貸款。最終借款人在3個月內連本帶利共還了14,400元，年利率超過1000厘，遠遠高於法例許可的60%。

警：電話借錢形同搶錢

莫子威提醒市民任何情況下不應光顧非法借貸集團，稱「錢可以解決好多問題，但係電話借錢絕對解決唔到財務問題，只會令到問題百上加斤。」又補充案件其中一名受害人借款11萬元，最後需還款25萬，形容「電話借錢形同搶錢」，而且助長黑幫氣焰，「提供資本俾佢哋害更多嘅市民，名副其實害己害人。」