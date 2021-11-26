黑幫年息340%吸血　「火爆哥」貼大字報重酬追數　18人被捕

新界南總區於過去兩個月接獲有關非法收債的刑事案件有顯著升幅，由9月的28宗上升至10月的42宗，升幅近5成。有見及此，新界南總區刑事部聯同荃灣、沙田、葵青及大嶼山警區於本周一起，一連5日（22日至26日）展開代號「壁烽」的行動，拘捕18人，分別14男4女，年齡介乎15至63歲，包括10名青少年，分別涉及全港各區最少16宗與非法收債相關案件，涉案債務總金額逾300萬港元。有個案除了被收取高達340%的年利率，住所更被貼收數大字報，上面寫有不少侮辱性字眼，更表明如果尋獲債仔可獲重酬，下款留有收數人「火爆哥」的聯絡方法。



警方檢獲的大字報中，有收數人「火爆哥」貼出債仔的照片及其家人的資料，又寫有侮辱性字眼，更稱尋獲債仔可獲重酬。（王譯揚攝）

警方指出，案中受害人及其親友早前透過不同渠道借貸，但因各種原因無力償還，之後受到非法收數集團不同程度的滋擾，起初是恐嚇來電及短訊，然後事主住所及工作地點被淋潑紅油及收到收債字條等。

被捕的18人分別涉嫌「刑事毀壞」、「串謀刑事毀壞」、「遊蕩」、「管有任何物品意圖摧毀或損壞財產」、「以過高利率貸出款項」、「違反放債人牌照條例」、「洗黑錢」等罪行。被捕人士包括財務公司負責人、職員、非法收數集團的行動組成員、接受還款的戶口持有人，部分人有黑社會背景。警方檢獲多部手提電話、借貸文件、被捕人士犯案時身穿的衣物及收數時使用的工具，包括紅油、膠水、手袋及收債字條等。

今次被捕人士包括10名青少年，調查發現青少年以往每宗收債工作收取500至1000元不等的報酬，今次有被捕人士收取一次過數千元的報酬，不斷向同一單位作出多次的滋擾。此外，非法收債集團由不同黑社會分子操控，集團會採取「包攬」的形式，成功收取款項後可分拆部分金錢作為報酬。

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其中，警方留意到荃灣各區有多宗淋油案，成功鎖定一個由黑幫操控的非法收債集團。11月23日，探員在福來邨進行埋伏，留意兩名男子正進行收數，一人負責淋油，另一人「睇水」，探員上前截停及拘捕兩人。被捕兩人皆有黑社會背景，他們收取數千元酬勞對同一單位作出不斷的滋擾及違法行為。

此外，11月9日至17日期間，荃灣警區接獲3宗與收數有關的刑毀案，殃及受害人的家人及鄰居，其中象山邨單位被淋紅油，而昌安商場食肆亦被淋紅油及噴上「欠債還錢」的字眼。警方遂於24日上午7時許，警方突擊搜查3間位於荃灣、葵涌及青衣住所拘捕3名男子。

而在11月15日，警方接報指馬鞍山恆安邨單位一住戶被收債人貼上大字報，上有住戶的照片、中文全名、身份證號碼及住址，意圖對住戶、其家人及鄰居作出滋擾，逼使事主還款。受害人向財務公司借款4萬元，之後每星期需要還款3,800元，合共11期。當財務公司將4萬元現金交予受害人後，職員指示受害人需要將其中1萬元放在公司洗手間的膠盒，暗示是貸款的手續費。經計算後，貸款實際年利率高達340%，遠超法例規定的60%，警方遂於24日在涉案財務公司拘捕1名男子，他為公司負責人及董事。涉案公司亦違反多項放債人牌照條件及個人資料私隱條例。

另外，11月6日，大窩口一大廈保安員在門口截停可疑人士，懷疑他進行非法收數活動，該保安員遂通知警方及向物業管理公司通報事件。警方到場調查後，發現其中一單位門口有匙窿被塞，人員於23日突擊搜查深水埗單位拘捕一名27歲男子，並在其私家車內檢獲2部手提電話及3支強力膠水。警方深入調查後，相信一間位於旺角的財務公司委託男子進行非法收數活動，人員於26日清晨在全港多區拘捕5名骨幹成員，包括財務董事、經理、職員。調查顯示，該公司亦與另外4宗在新界南發生的非法收數案件有關。