強烈季候風吹襲　陣風達烈風程度　多區現危險物件半天吊須移除

天文台於12月1日凌晨1時45分發出強烈季候風信號。預料本港吹偏北強風，平均風速每小時超過40公里。陣風間中達烈風程度。預料本港吹偏北強風。市民應提防海面大浪可能帶來的危險。在上午1時30分的過去一小時，橫瀾島錄得的最高持續風速為每小時64公里，最高陣風為每小時72公里。



由昨日深夜至今日凌晨1時左右，本港多區最少發生4宗疑因大風導致危險物件搖搖欲墜事故。其中在昨日（11月30日）晚上11時許，香港仔湖南街10至11號，據報有一塊大約8米乘6米面積的橫幅被強風吹毀，警方視察後認為有即時危險，召消防到場將其移除；及至凌晨零時許，上水新成街一幅簷篷被吹翻，由於有危險，消防亦到場移除；

大約凌晨零時15分，黃大仙彩雲邨甘霖樓一個維修窗戶的外牆棚架，亦因強風關係被吹至半天吊，消防奉召出動將其移走，以免發生意外；及至凌晨1時半左右，消防亦趕到小欖村路一個屋苑，協助移除一扇危險窗戶。上述事件中，並無人受傷。

天文台呼籲市民：如果你身在當風地方，會受到偏北風的正面吹襲，請採取預防措施，以防強勁陣風帶來損害。花盆及可能被風吹倒的物件應搬入室內；小艇艇戶應採取預防措施，確保小艇安全。檢查甲板上的物件是否綁緊。因為海面有大浪及湧浪，市民應該遠離岸邊及停止所有水上活動。在離岸海域，風浪尤其大。