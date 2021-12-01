片段曝光｜機場貨運站集體打鬥案　逾20大漢追逐毆鬥　警拘5男

上周六（27日）機場貨運站集體打鬥案，警方拘捕5名涉案男子。據網上片段顯示，事發時機場空運中心貨運站內先有兩名男子在通道中間口角，繼而推撞，爭吵聲驚動大批男子趨前查看，於是發生集體毆鬥，約20大漢在貨運站內追逐，有人被推跌遭拳打腳踢，有人更執起木貨板擲向對方，狀甚狼死，打鬥持續近4分鐘始停下來。警方指，昨日（30日）在機場警區拘捕5名男子，他們罪名為在公眾地方打鬥，所有被捕人已獲准保釋候查。



警方表示於11月27日下午接報，指當日凌晨時分有人在機場空運中心貨運站內集體打鬥。機場警區刑事情報及支援隊接手調查案件，並聯同新界南機動部隊及警犬隊連日在機場貨運區一帶突擊進行反罪惡行動，搜查多個罪案黑點，截停及查問超過100人。



經深入調查及搜查多處地點後，11月30日在機場警區拘捕5名（26至41歲）男子，涉嫌「在公眾地方打鬥」。所有被捕人已獲准保釋候查，須於12月下旬向警方報到。案件仍在調查中，警方不排除有更多人被捕。

警方指，根據香港法例245章《公安條例》，任何人在公眾地方參與非法打鬥，即屬犯罪，一經定罪，最高可被判處罰款5千元及監禁12個月。機場警區會繼續與相關部門和各持份者保持密切聯絡，以情報主導，採取突擊或聯合行動，打擊不同罪行，致力維護公共安全。