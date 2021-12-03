警方製微電影宣傳防騙　向市民提供防騙貼士

近年電話騙案的「搵快錢」罪行有上升趨勢，騙徒多以「假冒官員」及「猜猜我是誰」的手法，先向受害人取得個人或網上銀行帳戶資料及密碼，繼而將受害人的網上銀行帳戶款項轉走，或直接要求受害人過數。為提高市民防騙意識，東九龍總區夥同「創世電視 」製作防電話騙案微電影「電騙真相大白」。



微電影故事由真實個案改編，以輕鬆拍攝手法說明兩大電騙手法「假冒官員」及「猜猜我是誰」。由資深演員許思敏、袁大江及陳勉良主演，及由警方演員客串部份角色，最後由警方東九龍總區重案組第三隊總督察莫子威剖析騙徒手法，向市民大眾提供防騙貼士。

東九龍總區伙同「創世電視 」製作防電話騙案微電影「電騙真相大白」，昨日（2日）在創世電視總部舉辦首映禮。（警方提供）

主辦單位於昨日（2日）在創世電視總部舉辦首映禮，由東九龍總區指揮官呂錦豪先生及影音使團總幹事袁文輝、創世電視台長黃耀榮及創世電視榮譽顧問葉家寶主禮，並請主演藝人包括許思敏、袁大江、陳勉良及區內長者出席觀看影片。

首映禮期間，警務處助理處長向創世電視及主演藝人頒發感謝狀，與警方防騙吉祥物「提子」，亦到場長者宣傳防騙知識，並鼓勵他們將防騙信息廣傳，以打擊電話騙案。

宣傳片將於以下日期時間於MyTV Super 602電視頻道，創世電視YouTube頻道及創世電視網頁上播放。

首播日期：2021-12-05 (星期日）

時間：晚上9時至9時30分

重播日期：2021-12-09 (星期四）

時間： 下午4時至4時30分

重播日期：2021-12-13 (星期一）

時間：下午4時至4時30分