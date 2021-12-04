「我叫Tempo」　四眼男撻朵收陀地失敗　後巷求饒網上瘋傳

「我叫Tempo」片段在網上熱爆，片中一名自稱「Tempo」的四眼蠱惑仔，疑收陀地失敗，被人押往大廈後巷「修理」一番，他被拍到除下口罩鴨舌帽躹躬道歉，「你響朵吖嘛，頭先你話跟邊個？」，Tempo初時扮懵：「我無跟人㗎！我跟上帝」，對方問他：「邊瓣呀？」，他改口聲稱：「冧把（黑幫14K）」，並跟隨「雄雞」，更對着手機鏡頭自我介招：「我叫Tempo」，說後露出滿意微笑，對方則說：「Tempo，好X型」，未幾則出手打他。



片段奧妙之處，分成上下兩集，上集片長36秒，內容是「Tempo」自我介紹的精彩獨白，當時他仍能表現輕鬆，甚有台型，但下集卻出現大反差，他已成爆缸「Tempo」，被打爆嘴流血，遭「修理」得貼貼服服，片中「Tempo」一邊抹去嘴角血漬一邊道歉：「對唔住老細，我以後會生性、搵錢」，片段完結前，又見他再一次深深鞠躬。

事件引起網民熱議，「Tempo響完朵變 M巾」、「此片增加我今天的歡樂」、「此人必紅」、「人地話條命欠咩就改咩名...原來係真的，我好想比tempo 你」。

至於「Tempo」口中的大佬「雄雞」，根據資料，在14K當中真的有一名綽號「雄雞」的猛人，在鯉魚門起家，在元朗及油尖一帶曾叱吒一時。然而，他是否就是「Tempo」所指的大佬則不得而知。