Tempo疑「響流朵」再被大漢狂摑質問　上唇包紗布嘲似「唐老鴨」

最近一名自稱Tempo的男子，疑在砵蘭街向店舖「響朵」收俗稱「陀地」的保護費不果，更被人押往大廈後巷「修理」一番，最後被打至滿嘴鮮血，除下口罩鴨舌帽鞠躬道歉了事。未料有關Tempo的後續片段出現在多個網上群組，他再被數名男子在公園質問，斥責他當日「響流朵」，又被狂摑一番。



今日（6日）凌晨近2時，再有Tempo被打的片段在網上流傳。影片所見，數名男子到公園找Tempo「算賬」，拍片男稱呼江湖猛人「雄雞」為「雞哥」，影片開頭，拍片男子先是對Tempo大力一摑，致眼鏡被打飛，喝道「你好響唔響響雞哥？」，又要求他「對住鏡頭澄清」。Tempo連番道歉，稱自己住元朗，表示「我冇跟人」、「我唔係跟雄雞嘅」。拍片男問他為何早前自稱跟雄雞，Tempo則詐傻扮懵，指「嗰日嗰個都唔係我」，拍片男對他的回答大為不滿，怒道「你頭先又話係你？」說畢馬上補上一巴掌，Tempo方承認他當日「響流朵」，並承諾「以後唔敢」。

而另一條網上流傳影片則是相信是Tempo被打後拍攝到，當時Tempo身在警車旁，有拍片者問他「Tempo有冇事」，Tempo拉下口罩展露傷勢，可見大片塊上唇都蓋上紗布，拍片男見狀大叫「嘩成隻唐老鴨咁」又問「邊個咁Ｘ殘忍」，最後笑道「你個朵咁響冇Ｘ計啦」。

拍片男子戲稱Tempo被打至「成隻唐老鴨咁」。（網上影片截圖）

根據資料，黑幫14K當中真的有一名綽號「雄雞」的猛人，他在鯉魚門起家，在元朗及油尖一帶曾叱咤一時。然而，他是否就是「Tempo」所指的大佬則不得而知。