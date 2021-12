棚架奪命工傷｜陪月員主動聯絡提協助　工權會：三母子暫居親戚家

46歲搭棚工人陳荣彬,上周四(2日)在紅磡一大廈進行棚架工程時,不幸意外墮斃,遺下妻子與一對年僅1歲女兒及1個月大兒子,無依無靠,令人不忍,有人於Facebook一個陪月員群組發帖,希望能幫助三母子。工權會總幹事蕭倩文表示,上周曾有陪月員與該會聯絡,但了解過後,暫時未適合提供協助,目前陳家三母子暫居親戚家,由親戚幫助看顧小孩。



事發上周四下午約5時半,現場為紅磡機利士南路27號一大廈,46歲搭棚工人陳荣彬在外牆進行棚架工程時,疑因狗臂架突然鬆脫,意外墮下,倒卧地下天井位置,昏迷送往伊利沙伯醫院治理,最後證實死亡。陳與姓蘇妻子結婚3年,育有一對子女,長女僅1歲,幼子更是剛滿月,妻子持雙程證來港照顧子女,一家四口居於劏房,陳一力承擔每月2萬多元生活開支。悲劇發生後,陳妻徬徨無助,更自責丈夫曾透露工作危險時,她未有勸說轉工。

捐款方法如下

▊ 轉賬或銀行入數

恆生銀行賬戶: 295-421903-003

賬戶名稱: 工業傷亡權益會有限公司

Association for the Rights of Industrial Accident Victims Limited

請拍攝入數紙(或將電子銀行轉賬畫面截圖)後註明【捐款陳荣彬遺屬】,並連同【捐款人全名及聯絡電話】發送WhatsApp訊息至9414 4993。

▊郵寄支票 或 親臨本中心

支票抬頭: 工業傷亡權益會有限公司

Association for the Rights of Industrial Accident Victims Limited

地址: 藍田啟田道71號藍田(西區)社區中心1/F