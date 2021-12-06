棚架奪命工傷｜陪月員主動聯絡提協助　工權會：三母子暫居親戚家

46歲搭棚工人陳荣彬，上周四（2日）在紅磡一大廈進行棚架工程時，不幸意外墮斃，遺下妻子與一對年僅1歲女兒及1個月大兒子，無依無靠，令人不忍，有人於Facebook一個陪月員群組發帖，希望能幫助三母子。工權會總幹事蕭倩文表示，上周曾有陪月員與該會聯絡，但了解過後，暫時未適合提供協助，目前陳家三母子暫居親戚家，由親戚幫助看顧小孩。



事發上周四下午約5時半，現場為紅磡機利士南路27號一大廈，46歲搭棚工人陳荣彬在外牆進行棚架工程時，疑因狗臂架突然鬆脫，意外墮下，倒卧地下天井位置，昏迷送往伊利沙伯醫院治理，最後證實死亡。陳與姓蘇妻子結婚3年，育有一對子女，長女僅1歲，幼子更是剛滿月，妻子持雙程證來港照顧子女，一家四口居於劏房，陳一力承擔每月2萬多元生活開支。悲劇發生後，陳妻徬徨無助，更自責丈夫曾透露工作危險時，她未有勸說轉工。

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