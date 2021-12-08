前拯溺世界賽金牌港將投身警隊　首次救墮海婦：救到人係自己好彩

今（8日）凌晨1時許，一名中年女子疑酒後在觀塘海濱公園坐欄杆時，不慎失平衡墮海，接報率先趕到的東九龍衝鋒隊女警吳翠華，奮不顧身跳入海中救人。原來她加入警隊僅4年，是前香港拯溺代表，更曾在世界拯溺錦標賽拋繩拯救項目中，與比賽拍檔兩奪世界冠軍。她分享今次第一次救人的感受，直言是自警察學堂畢業以來，最開心一次，又形容自己能拯救他人是「好彩」，可用一己所學救人一命，以生命影響生命。



吳翠華（右）與她的拍擋黃學穎（左）歷史性取得拯溺世界冠軍。（官方Facebook）

27歲的吳翠華現時隸屬於東九龍衝鋒隊，她畢業於城市大學中國文學系，加入警隊4年，轉到東九龍衝鋒隊工作約5個月。她家中共有4兄妹，還有兩名兄長及一名妹妹。家人覺得她性格比較文靜，惟只有她一人當上警察。吳笑言入職警隊是父親年輕時的夢想，但父親當年投考不成功，退休前是一名職業司機；她能當上警察，可說是替父親圓夢。

吳翠華入職警隊以來，今凌晨迎來首次救人任務。事發於凌晨約1時20分，警方接報一名女子在觀塘海濱墮海。吳翠華所屬的57號衝鋒車當時正在兩條街之隔巡邏，故接報後率先到場。當時穿着便衣的她，到達現場後發現墮海女子在碼頭附近海面浮浮沉沉，對方只有一個水泡命懸一線，她經形勢評估後隨即卸下裝備跳落海救人。

「落到去（海中）女事主話唔開心，飲完酒意外墮海，佢（女事主）話好驚慌，一直攬住我，我不斷安慰佢。」吳翠華講述當時落海救人情況，幸水警輪數分鐘後到達，消防亦落海協助，最終將女事主救上水警輪，送回碼頭岸邊，再送院治理。她坦言今次是第一次真正救人，「雖然比想像中辛苦，但滿足感好大」。

在落海救人的過程中，吳翠華指自己不斷安慰女事主，並引述女事主表示：「好彩有你咋，對唔住呀，我都唔想累到你哋」。不過，吳翠華反而覺得可以救人是自己好彩，「唔可以話佢（女事主）好彩，其實可能係我好彩，我可以用我以前學到嘅，同埋咁啱我哋又喺附近......可以話我好彩可以遇到佢（女事主），用我嘅技能救到佢」。

吳翠華直指今次救人是成為警察之後，另外一件最開心的事。她分享感受：「同（女）事主喺同一情況下，好明白嗰種命懸一線嘅感覺，嗰一刻嗰種滿足感同平時處理其他罪案唔同，係拯救咗一條生命，唔單止影響佢（女事主）一個人，同時影響佢身邊嘅朋友、屋企人等等。」

今次能夠成功救人，亦有賴吳翠華過往的拯溺訓練。原來她6歲開始學游水，中學二年級開始接觸學界拯溺比賽。她笑說當時是機緣巧合之下，硬着頭皮覺得「咪落去玩吓囉」，久而久之她開始對拯溺運動深感興趣，後來更由游泳轉而專注拯溺方面，直至大學都參與拯溺運動及比賽，其間亦考救生章、兼職做救生員。

吳翠華於2016年在荷蘭舉行的「2016世界拯溺錦標賽」中，與拍擋黃學穎，合力奪得女子組拋繩拯救賽(（Women Line Throw），以12.53秒成績奪得金牌。其後於2018年再在同一比賽項目取得世界冠軍。她形容做運動員與警察十分相似，對體能和意志需求都很大，要求自律方面亦相似。她現時的抱負是繼續在警隊發展，希望接觸不同部門，日後更會投考督察級。