警破水房「肥啟」遇襲案　同門內訌廝殺　拘11男

11月17日凌晨時分，「水房」前坐館「肥啟」遭3名黑漢追斬，背部，手腳嚴重受傷，不支倒地。警方經過調查後血案終水落石出，相信與同門內訌有關，昨（9日）在全港各地一共拘捕11名中國籍男子，包括案件主謀、骨幹人物及協助襲擊的人士。警方相信他們大部分有黑社會背景，年齡介乎25至52歲，涉案人士正被拘留，不排除拘捕更多人。



東九龍總區刑事部反三合會行動組總督察邱宗泰指，當日（17日）凌晨約1點30分，55歲的男子（肥啟）與朋友在娛樂場所消遣後，途經宏開道及臨興街交界時，突然有3名男子跳出私家車持刀衝向追斬他，他身體多處受傷，倒臥血泊中。

根據當時片段，當時受襲的男子「肥啟」正前往取車，突然街頭撲出3名刀手向他追斬，有人嚷「你仲想走」。肥啟一度拔足逃跑，但被3名刀手追及，更被拉倒跌在地上。3名刀手不斷揮刀狂斬肥啟四肢，其間肥啟奮力爬起身再逃跑，結果再被刀手追上倒地，斬至重傷。兇徒全程犯案過程不足半分鐘，肥啟被狂斬約10秒之久，最後3名刀手登上一輛黑色寶馬逃去。肥啟跌坐馬路上，高呼救命，有駛經的士見狀停車，司機協助報案求助。

邱宗泰又指，在調查過程中，警方相信襲擊事件與黑社會幫派的內部的私人恩怨有關，強調警方不會容忍三合會組織暴力事件，案件仍在調查中，不排除更多人被捕。

2010年坐館寶座爭奪戰，水房發生嚴重內訌一分為二，以「高佬發」為首的傳統派、與「業仔」為首的少壯派分裂，號稱「南北水房」。雙方都推出自己的坐館人選，各自為政，衝突連場，其中最轟動的是2012年5月，肥啟在深水埗青山道被同門「阿基」等人亂刀狂砍，一名交通警到場向阿基開槍將他轟斃，肥啟身中多刀大難不死。

腥風瀰漫，烈焰四起，惡鬥持續數年，

原文網址：https://read01.com/MJjookN.html