連環墮馬｜潘頓、希威森離開ICU情況穩定　福永祐一或返日本療傷

沙田馬場昨（12日）舉行國際賽事發生的嚴重連環墮馬意外，送院的3名騎師潘頓、希威森及福永祐一仍須留院觀察，其中潘頓及希威森今日已離開深切治療部，福永祐一或會送返日本療傷。



馬會表示，3位騎師目前正留院觀察中，情況穩定。潘頓已離開深切治療部，希威森則會於今日較後時間離開深切治療部。兩位騎師仍會繼續留院接受觀察，而馬會首席醫療主任會一直提供支援。此外，馬會正為騎師福永祐一返回日本安排相關醫療運送事宜。

事發於昨（12日）午2時40分，沙田馬場舉行第五場國際一級賽1200米香港短途錦標，12匹馬競賽，當馬群跑至彎位入直路時，外疊帶頭的9號「君達星」突然失蹄，騎師希威森墮馬，累及隨後的7號「錶之未來」、8號「肥仔叻叻」及2號「妙發靈機」勒避不及炒埋一碟，人仰馬翻，更有騎師被馬匹踐踏。



意外中，潘頓、福永祐一及希威森（介乎24至45歲）受傷，其中希威森倒地不起，他們3人先後由救護車送院治理，而策騎「肥仔叻叻」墮馬的騎師田泰安則沒有受傷。馬會指，潘頓上半身受傷、希威森髖骨有骨折，而福永祐一需接受檢查確認有無骨折。



騎師潘頓妻子事後趕赴醫院了解，日本領事亦到醫院探望日本騎師福永祐一。據了解，兩匹馬「君達星」及「肥仔叻叻」腳部受傷，現場人員即場判斷後，兩馬需要人道毀滅。