世貿中心三級火｜餐廳及商舖停開　寫字樓開放　市民如期做Facial

銅鑼灣世貿中心昨（15日）發生三級火警，在場人士倉皇逃生，共1,269人被疏散到安全位置，13人分別吸入濃煙不適及扭傷送院，其中一名六旬婦人情況一度危殆。及至今早仍有4名傷者留醫，幸全部人情況穩定。今早世貿中心6至13樓未對外開放，而14樓或以上的寫字樓則開放，並有市民前往美容院進行療程，有食肆員工返工進行清潔。



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今早世貿中心正進行裝修的地下至5樓大部份位置仍封閉，6至13樓餐館及商舖樓層停開升降機，只有員工進出；地下至2樓連接升降機通道，及14樓以上的寫字樓位置則如常開放，但每部𨋢均有保安員駐守，查詢市民前往樓層，上午陸續有人上班，亦有市民前往美容院接受美容療程。

於世貿中心32樓上班的秦小姐稱，今早如常上班，寫字樓水電供應正常，但未有網絡。（楊嘉朗攝）

於32樓工作的秦小姐今日如常上班，她不擔心有危險。她表示昨日火警期間亦有上班，昨午約1時聽到警鐘響起，隨即下樓逃生，惟下了兩層樓梯便發現有煙，於是改往天台方向走火警，及至火警熄滅，安全後再落樓離開，由於世貿中心未封閉，公司指示員工先行收工。秦小姐稱，今早如常上班，寫字樓水電供應正常，但未有網絡。

今早如期前往32樓進行美容療程的陳小姐表示，得悉昨日的火警亦有「少少」擔心，但今早致電美容院查詢，知道正常營業，加上昨日火警未有嚴重損傷，所以如期到場。

陳小姐今早如期前往32樓接受美容療程。（楊嘉朗攝）

位於12樓有龍皇酒家未有營業，但有員工上班。據了解，由於昨日營業期間走火警，食物、垃圾未清理，今早員工須上班清理。記者今日現場所見，該樓層設有兩道逃生後樓梯，但其中一道防煙門未有關上，不時有員工出入。

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