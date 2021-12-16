警搗非法放債集團　拘31名大耳窿　23歲債仔遭影裸照簽大額借據

警方瓦解一個近期活躍的收債集團，債務總額300萬元，最高金額的一宗為160萬，清洗黑錢超過500萬元，牽涉14宗非法收債案件。犯罪集團開出利率年息超過1000%的借款，若無力償款，就會被招攬成為犯罪集團一分子，協助放債行動。當中，一名23歲男受害人，向集團借款20萬後，在街頭與放貸人會面時，被擄至一個工廈單位，被迫拍下裸照，再簽署更大銀碼的借據。



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警方表示，留意到九龍城區內，與非法收債有關的刑事罪行有上升趨勢，今年11月聯同多個部門，進行代號「捲浪」的反罪惡行動。行動中，警方拘捕27男4女，年齡介乎20至61歲，涉嫌「無牌放債」、「以過高利率放債」、「違反放債人牌照條件」、「自稱三合會社團成員」、「非法禁錮」、「勒索」、「刑事毁壞」、「刑事恐嚇」、「洗黑錢」及「違反個人資料（私隱條例）等多項罪名。所有被捕男女已獲准保釋候查，須於明年1月上旬向警方報到

九龍城警區助理指揮官署理警司甄瀚揚表示，當中4名被捕人分別是持牌財務公司負責人、職員。其餘被捕者包括非法收數骨幹成員、接收還款戶口持有人等。警方於行動中，檢獲12部手提電話、電腦、借貸文件。又搜出犯案身穿衣物以及收數工具，例如油漆、松節水、手套、膠紙和收債紙條。

收債集團開年息高過1000% 高出法例20倍

甄瀚揚相信，今次行動已瓦解一個近期活躍的收債集團，案件牽涉15名受害人，債務總額300萬元，最高金額的一宗為160萬，警方相信清洗相關犯罪得益超過500萬元，不排除稍後拘捕更多人。根據法例，任何貸款的最高實際利率為年息60%，今次行動最極端例子，是超出20倍 ，超出1千個百分點。

該警區反三合會行動組督察林式賢指，數名有三合會背景成員組成集團，操控傀儡戶口、財務公司以及地區頭目，藉傳銷電話或親身接觸身邊負債的朋友，尋找想借貸的人，再轉介到由組織操控的財務公司、頭目借錢。而借貸人最後會還款到傀儡戶口。

有三合會背景成員組成團伙，操控傀儡戶口、財務公司以及地區頭目。（陳浩然攝）

23歲仔慘遭影下裸照 逼令簽署大銀碼借據

犯罪集團成員會用威迫、非法禁錮手段，例如拍裸照、恐嚇傷害事主、家人，從而逼令事主簽署更大銀碼的借據。當中一名23歲男受害人，向集團借款20萬後，打算在街上與放貸人會面商討還款細節，惟被多人被擄至一個工廈單位，被迫拍下裸照，再威迫簽署更大銀碼的借據，經警方調查，該名受害人從未收到該筆貸款。

另一方面，不法集團亦會在社交媒體，以500至2000元等金額，招攬想「搵快錢」的年青人，從事收數活動，例如向事主住宅淋潑油漆、張貼有事主個人私隱字句或電話滋擾。當借貸人無能力還款，就會招攬成為犯罪集團一分子，進行放債行動。

警方呼籲市民切勿將銀行戶口出售

警方事後到區內進行宣傳工作，提醒保安、五金鋪職員留意可疑人，又派特遣隊成員喬裝到住宅大廈，測試保安員對陌生員的警覺性。警方呼籲，市民切勿將銀行戶口出售、借用予其他人，犯罪分子會透過戶口清洗犯罪得益，出售戶口的市民有機會干犯洗黑錢罪行。又提醒年青人切勿抱「搵快錢」的心態、參與非法收債的行為。若市民想申請貸款，應尋找有信譽、持牌機構，切記不要繳付保證金予自稱銀行職員

任何人如觸犯香港法例第163章《放債人條例》第24(1)條「以超過年息60%的實際利率貸出款項或要約貸出款項」，最高刑罰為罰款500萬元及監禁十年。倘若干犯第200章《刑事罪行條例》第24條「刑事恐嚇」，最高刑罰為罰款5千元及監禁兩年，而第60條「刑事毀壞」的最高罰則為監禁10年。