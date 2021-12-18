假扮顧客亮摺刀劫尖沙咀便利店840元　尼泊爾籍男道友被捕

本周三（15日）凌晨時分，兩名非華裔男子到尖沙咀柯士甸道144號地下一間7-11便利店，假扮顧客購買飲品，其後亮出摺刀指嚇女店員聲稱行劫，劫去840元。警方翻查大量閉路電視錄影，最終拘捕一名43歲尼泊爾裔男子，調查發現被捕男子為一名吸毒者，所以需要大量金錢購買毒品，故相信這是犯罪動機。



+ 2

油尖警區刑事支援隊第十隊主管偵緝督察湯蒨彤交代案情指，12月15日凌晨時分，尖沙咀柯士甸道一間便利店有一名女店員獨自當值夜班，其後有兩名非華裔男子假裝顧客購買飲品，再到收銀處假扮付款，惟二人突然亮出摺刀，更指嚇女店員及聲稱行劫。女店員與賊人糾纏期間，被其中一名賊人割傷左前臂。兩名賊人劫去840港元後逃離現場，女店員事後由救護員送往醫院治理。

油尖警區刑事部接報後隨即展開調查，透過翻查大量閉路電視錄影，鎖定一名疑犯，最終在油麻地拘捕一名43歲尼泊爾裔男子，並檢獲他犯案時穿著的衣服及成功起回600元失款。被捕男子持有香港身份證，報稱是建築工人，現正被拘留調查，稍後將會被落案控告一項行劫罪。警方調查發現被捕男子為一名吸毒者，所以需要大量金錢購買毒品，故相信這是犯罪動機。案件仍在進行中，不排除有更多人士被捕。