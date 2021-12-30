警港島反毒品行動拘52人　3成人未滿20歲　檢100萬毒品

警方港島總區刑事部今月展開代號為「碧沙」的反毒品行動，主要針對港島區街頭販毒活動，並聯同多個警區，包括東區、西區、中區、灣仔區的特別職務隊人員，進行「收網」行動。行動中，拘捕52人，當中3成人被捕人士未滿20歲，其中24人有刑事犯罪記錄，包括藏毒、自稱三合會會員。警方又在油麻地一間酒店房間，搗破一個毒品儲存倉，拘捕一名毒品拆家。警方一共檢獲不同種類的懷疑毒品，市值超過100萬元。



+ 4

港島總區刑事總部毒品調查總督察劉柏穎指，警方評估，疫情緩和下適逢長假期，酒吧及娛樂場所活動變得活躍，市場上對毒品需求上升。警方進行情報收集，目標一眾在港島區的毒販，包括派員放蛇喬裝買家相約毒品拆家等行動，於（17日至29日）展開收網行動。警方亦派員在街頭進行隨機截停搜查。

行動中，警方拘捕52人，包括47男5女，年齡介乎15至67歲，涉及44宗案件，25名被捕人士涉嫌「販運危險藥物」，其餘27人「管有危險藥物」、「藏有吸食毒品工具」等罪。當中有24人有刑事犯罪記錄，包括藏毒、自稱三合會會員。警方又檢獲市值超過100萬元的懷疑毒品，包括1.2公斤俗稱「K仔」的氯胺酮、170克霹靂可卡因、94克大麻、41克冰毒。

另外，警方於行動中搗破毒品儲存倉。港島總區特別職務隊第二隊高級督察伍恩翹指，本月6日，探員進行放蛇行動，成功鎖定一個毒品拆家，租住油麻地一間酒店，利用房間作為毒品倉，進行分拆包裝，供應予九龍及港島的毒品賣家。警方隨後拘捕該名毒品拆家，並於他身上及房間搜出毒品、包裝用品。該名被捕男子，已被暫控４項毒品罪，並已於東區法院提堂。

港島總區特別職務隊第一隊高級督察鄧伊娜指，有鑑於年輕人販毒日趨嚴重，本案中有3成被捕人士未滿20歲，部分年輕人無案底，誤以為法庭會因而輕判，但她重申並不是減刑原因。

港島總區刑事總部警司關頌賢表示，今年檢獲毒品數量、拘捕人數都明顯上升，，販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元及終身監禁。他又舉例，以檢獲1公斤毒品為例，「10年（刑期）走唔甩」，呼籲市民切勿以身試法。