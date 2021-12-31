捲小巴車底意外｜商會主席感匪夷所思　建議司機開窗洞察環境聲

除夕夜（31日）傍晚6時許，油麻地發生一宗駭人車禍，一輛由佐敦開往屯門置樂花園的紅色小巴，於寧波街轉入廣東道期間，撞倒一名七旬男途人，並將他捲入車底，司機未有察覺繼續行駛，更將途人拖行約17公里，駛至深井段碧堤半島才揭發事件。期間車上所有人，包括乘客亦無一察覺。有小巴商會主席認為事件「匪夷所思」，建議小巴司機在駕駛期間，應將駕駛座旁側面窗打開，以察覺路面狀況。



公共小型巴士總商會凌志強認為事件「匪夷所思」，涉案紅色小巴不是專線小巴，會在沿途「上落客」，乘客應能目擊到，但所有人在沿途都察覺不到，因此感到費解。他又指，如果車底捲入傷者，小巴在駕駛行車期間會很搖晃不定，司機理應下車檢查，很難留意不到。

他猜測，司機當時旁邊的窗戶有機會全關，以致未能聽到途人呼救或提醒，他建議小巴行駛時，司機應將車窗開一條小縫，即使不幸遇上意外，亦能察覺周圍環境聲音，及時發現事件。

香港公共小巴車主司機協進總會主席張漢華表示，意外屬罕見，正常情況下，司機在路面上撞倒途人，在擋風玻璃前方，一定能察覺到。他估計，有機會傷者從側邊捲入車底，以致司機未能留意。肇事司機達70歲高齡，他指出小巴業出現青黃不接情況，缺乏年輕人「接棒」，現時大多由經驗豐富的老司機駕駛。