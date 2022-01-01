元旦BB│2022年凌晨零時　兩BB荃灣港安醫院搶閘出世

撰文：劉定安 張家豪
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踏入2022年1月1日凌晨零時，本港最少有2名嬰兒「搶閘」出世。據了解，兩名元旦BB均在荃灣港安醫院出生，當中一名為順產、另一名則為開刀。

兩名BB均在荃灣港安醫院出世。(張家豪攝)
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