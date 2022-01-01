珍惜生命│葵芳男子墮樓亡　身份未明

撰文：凌逸德
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今（1日）清晨5時許，葵芳邨葵泰樓傳來巨響，一名男子被發現倒臥大廈對開空地，救護員到場證實傷重死亡，蓋上遮屍帳篷，警員登樓調查，追查死者身世及墮樓原因。

死者屍體蓋上遮屍帳篷。
自殺