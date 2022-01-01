警東九龍洗太平地　「一哥」蕭澤頤到場視察為同袍打氣

警方除夕夜（31日）在東九龍展開大規模行動，突擊巡查區內多間娛樂場所，「一哥」蕭澤頤親自到場視察，鼓勵同袍。行動中共搗破一間懷疑無牌酒吧、九間涉嫌違規營業的派對房間及一間懷疑釣魚機賭檔，合共拘捕60男女。



警方東九龍總區刑事部及機動部隊聯同觀塘警區、秀茂坪警區及黃大仙警區出動大批警員，於昨日（31日）晚上展開代號「勇爵」（BRAVEDUKE）行動，突擊巡查區內多間娛樂場所。

警員於鴻圖道搗破一間無牌酒吧，拘捕一名22歲姓黃本地男子涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」，他亦同時涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），警方將作出檢控。現場內6男12女本地酒客，年齡介乎16至31歲，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕，他們亦同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）條例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。

另外，警員在巡查期間發現9間涉嫌違規營業的派對房間，並拘捕負責人及職員，包括15男及11女本地人，年齡介乎19至51歲，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。各房間內的19男17女本地客人，年齡介乎16至34歲，則涉嫌反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）條例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。

此外，警員亦於成業街搗破一間釣魚機賭檔，並於單位內拘捕一名65歲姓徐男子，他涉嫌「管理賭博場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）。場內11男2女本地人及1名內地男子，年齡介乎17歲至73歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病 (禁止群組聚集) 規例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。

在整個行動中，警員共檢獲18支餐酒及啤酒、4部釣魚機及4部射擊遊戲機。

警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守《預防及控制疾病規例》，以協助控制疫情。警方在疫情期間，會繼續加強巡查及果斷執法，以打擊非法活動及減低病毒在社區傳播的風險。