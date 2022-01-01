元朗混種犬被指咬羊　遭羊主亂棍毆斃　狗主跪地求饒心碎痛哭

元朗有狗隻今日（1日）在錦田水尾村散步時被指追咬羊群，遭羊棚主人舞棍狂毆，女狗主一度跪地求饒盼對方停手，可惜最終愛犬仍慘死亂棍之下。狗主指愛犬「河馬」本是流浪街頭的混種狗，性格溫馴亦沒有牙齒，傷心痛哭﹕「唔知點解要打死我隻狗！」羊主兒子則認為該狗隻是鬥牛梗，更追撲羊群，直言「鬥牛梗係好惡嘅狗」，故認為父親以棍打狗是「好正常」。警方及愛協到場調查，發現狗隻已身亡，檢查後亦發現羊隻身上有傷，62歲姓陳羊主則涉嫌殘酷對待動物被捕。



狗主Emily救起愛犬時發現牠已無反應，更口中吐血。（受訪者提供）

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狗主哭訴：一個（男人）用棍係咁扑

狗主Emily表示，過往不時會由錦上路前來水尾村山野放狗，因為上址人流較少，於今午約4時同樣帶同愛犬「河馬」到場，解開狗繩讓牠活動。惟其後Emily突然見到「河馬」被男子追打，於是追至一水塘邊位置，「見到4個男人喺度，其中一個用棍係咁扑」，Emily稱一度跪地求饒希望對方停手，對方回應「你隻狗咬我啲羊」，更稱「我打埋你添呀」。Emily其後於水中尋回愛犬，惟當時愛犬已無反應，更口中吐血。

「河馬」原為一隻混種流浪犬，經由動保人士Zoie救起後轉交Emily領養，Zoie表示河馬身上無晶片，被發現時經獸醫檢查已沒有牙齒。Emily哭訴指已養了「河馬」近3年，性格十分溫馴，「唔知點解要打死我隻狗！」。

警員檢查涉事羊隻，發現身上有傷痕。（陳傲淇攝）

被捕羊主的兒子陳先生則表示，家中及羊場範圍飼養近百隻羊及幼羊，但表示並非用作售賣，「因為我屋企人好鐘意羊，又有場有羊被佢哋食」，定期會為羊隻絕育。他指當時於屋內聽到有狗吠，其後聽到父親呼叫指有狗追羊，他登時出外了解，稱見到該狗隻撲向羊隻，其後一隻羊與狗隻已掉進水中。他稱見不到父親有打狗，但認為父親已年屆六旬，未必能獨自阻止狗隻，「就算係用咗棍都好正常」。

今日下午5時許，警方接報於錦田水尾村，一名姓張38歲女子報案，指發現愛犬遭一名男子以木棍襲擊。警方其後亦接獲另一報案，對方報稱於附近飼養羊群，其羊隻遭狗隻咬傷。警員及愛協職員到場調查，發現一隻狗隻頭部受傷，已經死亡，並截獲一名姓陳62歲男租戶，他涉嫌殘酷對待動物被捕，案件交由元朗警區刑事調查隊跟進。狗隻屍體由愛協人員檢走作進一步調查。