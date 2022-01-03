大嶼山一地盤大判工人上門追薪　聲討發展商拖欠$4000萬

今日下午2時，大嶼山嶼南路一個地盤的大判與20多名工人向發展商追討欠薪，工人在地盤圍欄掛上布條，怒斥發展商無良、「唔畀錢」。大判直指發展商拖欠大嶼山地盤近百名工人逾4,000萬元薪酬，並於去年7、8月要求工人離場並不會支付薪金款項，連同另一個坪洲地盤，共欠近1億元，約200名工人受影響。



地盤總承建商顏先生表示，該地盤位於嶼南路，目前仍未正式命名。顏報稱發展商用地計劃興建兩棟豪宅別墅，每間兩層連泳池，地盤於2019年10月動工，原定2021年7、8月落成。

現場所見，地盤仍未完工。顏先生指工程期間，發展商多次作出設計更動，但不給予新的進度日期，且不斷拖數，拖拖拉拉下令進度緩慢。顏指發建商諸多藉口不找數，例如要計數、進度不理想等。他無奈說，過去一直與發展商溝通，然而對方一直拖糧，「一路同佢計數、傾，都唔肯畀錢，工業行動咗幾次都唔肯畀錢，應承咗工人，佢會直接發糧畀啲工人，都係講咗就算數。」及至去年7、8月左右，發展商要求他們離開地盤，拒絕「找數」。

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顏稱，發展商就該地盤拖欠逾4,000萬元，近百名工人受影響，其公司同時承包該發展商另一個位於坪洲的豪宅別墅地盤，原定興建6棟，兩個地盤合計欠薪近1億元，約200名工人受影響。

勞工處回覆《香港01》查詢表示，不會就個別個案作出評論，僅稱根據《僱傭條例》，僱主須在工資期屆滿7天內支付工資。僱主違例欠薪可被檢控，一經定罪，最高可被罰款35萬元及監禁3年。

此外，根據《僱傭條例》，建造業的僱員如被直屬僱主（判頭）拖欠工資，可要求總承判商、前判次承判商或前判指定次承判商（俗稱大判），以墊支方式代償欠薪期間最初的兩個月工資。受影響員工如對《僱傭條例》及其僱傭權益有疑問，可到勞工處勞資關係科各分區辦事處尋求協助。