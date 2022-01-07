珍惜生命｜九龍城藥房老闆自縊亡　業界指疫下生意難做

今（7日）晨9時05分，九龍城衙前圍道及獅子石道交界一間藥房，一名女職員回來開舖，赫見姓吳（55歲）男僱主在藥房內用尼龍繩上吊，連忙報警求助，消防到場將事主解下，惜已返魂乏術，警方封鎖現場調查，沒有發現遺書，正調查其尋死原因。



有街坊表示，該藥房於九龍城有十多年歷史，4年前大舖換細舖，搬到上址繼續經營，死者性格樂觀，偶然見他偕妻在附近購物，而且心地善良，去年平賣口罩給長者，並會不時免費派口罩予長者，對他在舖內自縊感愕然。

業界指疫下生意難做

港九藥房總商會副會長劉愛國對同業吊頸身亡感可惜，他指疫情困擾本港已兩年，封關導致內地旅客幾近絕跡，藥房生意大受影響，生意額至少跌逾3成，總商會高峰期會員藥房數目共600多間，目前剩餘200多間，足見生意難做，他表示，疫情無日無之，斷尾遙遙無期，藥房前景黯淡，不少藥房艱苦經營，不排除會有更多藥房結業。

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