健身中心Goji Studios宣布全線結業　海關接57宗投訴涉120萬元

健身中心Goji Studios上月底宣布全線結業，海關至今接獲57宗投訴，涉及48名投訴人，健身合約金額約120萬元。海關已派員調查健身中心結業前營運及租務狀況，同時與健身中心兩名公司董事見面了解結業一事。海關會調查涉事健身中心有否違反《商品說明條例》（《條例》）下的「不當地接受付款」，若發現有違例情況，海關會採取執法行動。



香港海關版權及商標調查科不良營商手法調查第二組指揮官劉志忠。（陳浩然攝）

香港海關版權及商標調查科不良營商手法調查第二組指揮官劉志忠表示，海關早前留意到本港一間連鎖健身中心於去年12月27日向顧客發通告，表示旗下4間健身中心將於翌日全線結業。截至今日（1月7日）上午8時，海關共接獲57宗投訴，涉及48名投訴人，健身合約金額約120萬元，海關已聯絡全部投訴人，了解每個個案的詳情及作出跟進調查。海關知悉事件後已即時展開調查，包括派員到有關健身中心轄下4間分店，了解結業前營運及租務狀況，同時亦向涉事健身中心管理成員了解事件來龍去脈。

涉事健身中心由兩名公司董事營運，海關今日已約見兩人，以調查健心中心結業一事，見面期間海關亦提醒兩人，商戶在任何情況下，都有責任妥善處理消費者已購買但未完成的預繳式服務，例如向客戶退款。海關目前會循涉事健身中心有否違反《商品說明條例》（《條例》）下不當地接受付款作出調查，包括健身中心宣佈結業時的營運狀況、有無異常的銷售情況。如果調查發現有違例情況，海關會即時採取執法行動。

根據《條例》，任何商戶在接受付款時，意圖不供應有關產品或意圖供應與有關產品有重大分別的產品，或沒有合理理由相信能在指定或合理的時間內供應有關產品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

消費者購買預繳式服務時，要特別小心，應光顧信譽良好的商戶。市民可致電海關24四小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑違反《條例》的事宜。