葵涌黑幫錢債糾紛「講數」　惡煞埋伏傷人毀車　警拘9人

葵涌周五（7日）凌晨發生私家車被多車攔截襲擊事件，一輛白色私家車於葵盛西邨對開遭多車圍困，多名惡煞下車擊毀私家車及襲擊車上人士，白色私家車逃至200米外，傷者棄車逃去，車內遺留鎚仔、木棍及藤條等物品。

警方經調查後相信事件涉及黑幫成員錢債糾紛，當晚相約見面「講數」，其中一方埋伏施襲涉事私家車。警方經調查後同日拘捕6名男子，另外於昨晚再拘捕3名施襲男子。



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警方經調查後相信，案發當晚較早前有三合會成員因錢債問題爭執，他們相約於葵盛西邨第一座對開見面。兩名男子應約駕駛一輛銀色私家車前往葵芳閣停車場後，轉乘另一輛掛上假牌白色私家車。至周五（7日）凌晨約4時，兩人駕車前往葵盛西邨，詎料甫達現場，驚見對方一早已「吹雞」召來10名惡煞在場埋伏，更駕駛一輛藍色私家車猛撞白色車，眾人再持硬物包圍白色車及猛砸車身。白色私家車車上兩人見情況險峻，立即開車逃到200米外的葵孝街，並棄車逃逸。施襲者則分別登上私家車逃之夭夭。過程中，現場一輛銀色七人車受到波及。

有街坊驚見打鬥情況而報警，警方接報趕至，在葵孝街發現涉事白色私家車，全車玻璃被人打爆，並於車上檢獲大量武器，包括木棍、斧頭、壘球棍、鐵錘及藤條，車廂內留有血漬，惟未見司機或乘客。及後，兩名男子分別負傷前往油麻地及長沙灣兩間醫院求醫，警方調查後相信他們為車上兩人，遂將他們拘捕。

而警方於葵芳閣停車場調查期間，再截獲4名可疑男子，調查相信他們與遇襲男子同一夥，疑計劃駕車到場支援及駛走停泊在停車場的銀色私家車。新界南總區反三合會行動組進一步追查後，同日晚上再拘捕3名施襲男子，包括一名與錢債問題有關的男子。

案件中，合共9名男子被捕，年齡介乎23至39歲，涉嫌以三合會社團成員身份行事、傷人、偽造文書及刑事毀壞。

警方檢獲大量武器包括木棍、斧頭、壘球棍、鐵錘及藤條。（陳浩然攝）

新界南總區反三合會行動組署理總督察薛國威表示，被捕人士正被扣查，警方會繼續追捕在逃人士及私家車，不排除有更多人被捕，警方會繼續打擊三合會及相關罪行，維護公眾對治安信心。