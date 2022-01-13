上環發生車禍。凌晨4時許，有市民發現一名老翁，倒臥在水坑口街與皇后大道西交界馬路上，身上有傷痕。救護員趕至現場，發現老翁昏迷不醒，心跳呼吸疲弱，立即為傷者進行心外壓急救，再急送律敦治醫院搶救。傷者者延至凌晨5時43分被證實死亡。

警方介入調查，一度懷疑老翁被車輛撞傷，警方繼續在附近一帶搜索，並翻查附近閉路電視了解事發經過。警員於清晨6時許，在附近行人天橋位置，尋獲一支柺杖，不排除為事主的物件。消息稱，死者姓李，年約80歲，本身有長期病患，須掛尿袋。較早時與向家人稱，因失眠想落街散步，卻一去不返。



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警方表示，凌晨4時33分接獲報案，指發現一名男子倒臥水坑口街及皇后大道西交界對開。人員接報到場，案件原列作「交通意外有人受傷─肇事後不顧而去」，經初步調查後列作「屍體發現」，相信事主從上址一簷篷墮下。事主昏迷被送往律敦治醫院治理，其後被證實死亡。警方現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。

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