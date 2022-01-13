元朗車禍｜保時捷911百公里加速僅需3.8秒　踩錯油門難救車

元朗昨日（12日）傍晚發生驚險車禍，一輛保時捷跑車在合財街先倒車撞向後方一輛平治私家車，繼而急速飆前，直接剷上合財街行人路，最終導致7人受傷。姓黃55歲女司機涉嫌「危險駕駛」被捕，她已獲准保釋候查，須於二月中旬向警方報到。

涉事保時捷跑車型號為911 Targa 4S。翻查資料，該車最大馬力為420匹，由0至100km/h加速僅需3.8秒，車價約250萬港元。有車評人表示，這類跑車起動快，一旦踩錯油門，容易釀成交通意外，並提醒司機「望遠啲、望闊啲、要忍讓」。



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資深車評人狄港生表示，現時跑車的設計與普通私家車相差無幾，已經非常容易駕駛，唯獨部份跑車的駕駛座高度有些不同。他解釋，普通私家車的座位較高，司機駕駛時視野較為廣闊，容易掌握路面情況；相反跑車駕駛座及軚盤較矮及貼地，視野或會受到影響。狄港生指，司機如轉為駕駛跑車，需要一些時間習慣。

涉事保時捷0至100 KM/H 僅需時3.8秒

此外，跑車馬力大，起步加速比普通私家車快。以涉事的保時捷 911 Targa 4S 為例，由0至100公里加速的時間需時3.8秒，普通私家車則需要約8秒，所以跑車的駕駛者一旦「踩錯油門」便會急速飆前，救車的反應時間自然較短，容易釀成嚴重交通意外。狄港生提醒駕駛者在人多路窄的繁忙路段，要多加留意周遭的環境，切記「望遠啲、望闊啲、要忍讓」。

「踩錯油門」屬常犯錯誤

不過狄港生分析流出的車Cam片段，估計涉事女司機當時應該分了心，原本可能想踩煞車掣，卻誤踩油門，導致意外發生。他形容「踩錯油門」屬司機常犯錯誤，通常是因心急或緊張所致。狄港生認為最理想的「救車」方法當然是及時鬆開油門，踩煞車掣，如反應不及亦可嘗試鬆開所有腳掣，至少車輛不會再全速駛前。

他認為司機駕駛時要意識將腳移向中間，隨時踩煞車掣。另外，狄港生亦建議司機避免穿着鞋面較大的鞋，避免踩煞車掣時，同時誤踩油門。

車價250萬元 估計維修費至少10-20%

翻查資料，保時捷911 Targa 4S售價約250萬元。狄港生指，從新聞圖片所見，該車主要是車頭損毀，而該型號屬後置引擎，重要機件放在車尾位置，除非車頭的車軸嚴重損毀，影響汽車性能，否則車主仍可選擇維修。狄港生補充，以涉事車輛的損毀程度而言，維修費至少是車價的10至20%左右，如維修費在車價30%以下，車主一般都會選擇維修。