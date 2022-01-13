元朗教育中心訛稱兒童課程獲外國大學認可　海關放蛇拘男董事

元朗一間教育中心訛稱其兒童訓練課程獲外國一間大學認可，遭海關調查揭穿。海關今（13日）派員放蛇，拘捕1名42歲教育中心男董事，涉嫌違反《商品說明條例》，檢取相關課程的印有虛假說明宣傳品及教材。



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海關版權及商標調查科不良營商手法調查第一組署理高級督察謝子聰表示，早前有市民向海關投訴元朗青山公路昌裕大廈一間教育中心，懷疑違反《商品說明條例》。海關作出調查，發現該教育中心的網站聲稱其開辦的兒童訓練課程，是外國一間大學的認可教育課程，海關向相關的外國大學作出查證，發現該教育中心並未取得相關的認可資格，懷疑該教育中心違反商品說明條例。

海關今日採取放蛇行動，派員喬裝顧客購買該課程，在行動中，拘捕1名42歲教育中心男董事，他報稱為課程統籌。海關亦在教育中心內檢取相關課程的印有虛假說明宣傳品及教材。

謝子聰稱，根據公司註冊紀錄，該教育中心在2015年開始運作，相關兒童訓練課程為歷奇課程，內容包括攀石、鋼索飛行、空中漫步，對象為2至12歲的兒童，收費為10堂2400元，其網頁聲稱相關課程自2019年開始獲認可資格。

謝子聰提醒，家長在購買課程時，要特別留意注意商戶課程的認可資格，如果有懷疑，報名之前應主動向相關教育機構作出查詢，倘有可疑地方，盡早向海關舉報。如有家長懷疑自己受騙，可與海關聯絡。

據了解，涉事教育中心名為「Sparkles Adventure」，據其網頁介紹於2015年成立，提供「感統歷奇」課程獲美國南加州大學課程認可，綜合感覺統合、歷奇訓練及遊戲治療而設計的進度性訓練。網頁中又指截至去年5月已超過3千名學員參與。