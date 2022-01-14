走私集團轉陣仍斷正　海關大嶼山水域截貨船　檢520萬元凍肉拘5人

執法部門近期嚴打海上走私活動，不法份子隨之轉陣，棄用機動性低的躉船，改用貨船運載凍肉，再僱用大量「曬水艇」反監視執法部門船隻及巡邏航道，並選擇在較少巡邏的海域走私，不過仍難逃法網。海關昨（13日）凌晨在大嶼山西南海域發現有貨船走私，隨即派出2艘高速截擊艇，最終將貨船截停，並在船上檢獲35噸的走私凍肉、豬耳、牛肚等食材，價值520萬元，並拘捕船上5名本地男子。



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港口及海域科海域調查組高級督察李琳慧指，昨日（13日）凌晨時分，海關在大嶼山西南海域進行反走私行動，當時人員見到一艘無著燈但有載貨的貨船在大嶼山分流海面徘徊，其後有一艘快艇靠近貨船，貨船隨即用吊臂將一批批貨物吊落快艇上。

人員懷疑船隻正在走私，即時派出2艘高速截擊艇全速追向貨船，並在分流對開水面將其截停，位置離水界僅0.5海里。海關人員隨即登船調查，檢獲35噸的走私凍肉、豬耳、牛肚等食材，價值520萬元，並拘捕船上5名本地男子（38至56歲）。而快艇則高速往內地方向逃去。海關指分流並非一片汪洋，附近有島嶼，走私位置非常接近航道，罔顧航道安全，對其他海上駕駛者構成極大危險。

有組織罪案調查科特別調查第二組高級調查主任黃志強指，2021年上半年走私集團主要利用香港西部水域（如沙洲及龍鼓洲一帶）走私，而且會僱用大型躉船運載大批凍肉駛往目標海域，其後化身暫存倉，入夜後派大量快艇分批將凍肉運往內地。

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但海關從過去案件中發現走私集團已轉到南部水域走私，相信與執法部門嚴厲打擊走私有關。走私集團亦棄用躉船，改用小型貨船運載凍肉，因為躉船船身大，雖可運載大批貨物，但本身沒有動力，機動性低。

為了減低被截查的損失，走私集團轉用機動性較高的貨船，將少量凍肉運上貨船，再交由快艇將凍肉走私到內地。此外，走私集團亦僱用大量「曬水艇」作反監視，「曬水艇」會留意執法部門船隻的位置及巡邏航道，並選擇在較少巡邏的地方，進行突擊式走私活動。