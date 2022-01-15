有片│海關喬裝送貨員拘涉售冒牌手袋印裔漢　被途人批插贓嫁禍

是插贓嫁禍，還是人贓並獲？今（15日）網上流傳一則帖文引起網民熱議，帖文題為「海關用『收件詐騙』方法呃一個少數族裔青年，插贓嫁禍」，指控海關人員昨晚在深水埗拘捕一名印度裔男子期間，喬裝送貨人員，把一箱貨物遞給男子要求簽收，當印度漢簽收後大批關員即一擁而上將他拘捕，其中一名目擊者懷疑海關插贓嫁禍「老屈」印度漢：「專揀最弱小最不能反抗的人嗎？」。但據悉該印度漢涉嫌售賣冒牌貨，海關在物流中心截獲一箱寄給他的假貨，利用該批貨引蛇出洞，待他簽收後將他繩之於法。海關下午作出嚴正澄清，譴責「插贓嫁禍」言論。



事發於昨天傍晚6時許，目擊者Azmat途經北河街與基隆街交界，一名男子走向一名印度漢Ashuk Kumar（34歲），要求他簽名收貨，Azmat在帖文聲稱：「他（青年）堅持不要，又唔識佢，貨亦唔係佢嘅；該探員轉而用哀求語氣，表示係『第一日返工』，『一向都係咁』，『幫幫手簽個名』等。 」

Azmat帖文批評海關執法有問題。（網上截圖）

印度漢最終簽了名，未幾四五名關員衝來表露身份，將他拘捕，事件引起大批市民圍觀，有途人詢問該印度漢犯了甚麼法，海關均拒絕回答，並把他押上車帶走。

Azmat在帖文推斷：「我嘗試重組案情，個紙箱內應該係淘寶假貨（都唔知會唔會係毒品添，海關做過㗎），所以就用賣假貨同非法擺賣嚟拉佢，但根本係栽贓呀！係公權力栽贓在冇權力嘅人身上，好似菲律賓啲警察咁呀！我第一次目睹此種暴行，難道以往海關執法都是以此詐騙手法嗎？專揀最弱小最不能反抗的人嗎？」

吞裝送貨員的關員（右二）將印度青年逮住。（網上截圖）

Azmat今天接受《香港01》訪問時憶述，當時Ashuk Kumar與一名老伯在街上聊天，只見一名喬裝送貨員的關員走來不斷叫他簽收，「印度後生仔係咁話唔識佢，唔簽」，但該青年最終不堪其擾簽了，詎料即刻被拘捕，他不滿海關沒表明將印度漢帶往何處，拘捕他是基於甚麼罪名，至今未有印度漢下落，只知他在港有一名胞姊。

不過，消息人士透露，該印度漢涉嫌售賣冒牌貨，成為海關目標人物，日前他在網上購買一批假貨，在物流中心被海關截獲，關員掌握其地址和電話，關員喬裝物流人員接觸他，當印度漢簽收時將他拘捕，其間有人反口否認是貨主，表現不合作，結果引起市民誤會。

海關嚴正澄清絕無此事

海關發言人今日嚴正澄清絕無此事，指昨（14日）於葵涌進行打擊冒牌物品活動，在一間物流公司發現一個包裹，內有5個懷疑冒牌手袋，估計市值約2000元。海關人員隨即部署監控派遞行動，晚上在深水埗根據《商品說明條例》，拘捕一名34歲收貨男子，並在現場再檢獲89件懷疑冒牌貨品，包括手袋、銀包和手錶等，估計市值約4萬元。

海關強調，所有行動均根據事實證據，専業執法，公正公允。對於有人在社交媒體聲稱海關有所謂「插贓嫁禍」，海關對此等不負責任言論予以譴責。