爭佔西貢水路走私起糾紛　屯門新義安跨區講數遇伏　陀地駕車追撞

警方去年起嚴打海上走私活動，重創黑幫的收入來源，走私集團紛紛另覓新路線，竟引發不同地區的幫派糾紛，包括網上流傳西貢打鬥及駕車追撞事件。消息指，活躍於屯門三聖邨的黑幫「新義安」，在水警嚴格監控屯門一帶水路下，走私生意深受打擊，遂將走私路線遷移至西貢水域，卻因而觸怒盤踞當地的勢力，雙方今凌晨相約在西貢「講數」，詎料西貢陀地早有埋伏，當一言不合，群煞即蜂擁而出，更駕車狂飆追撞，最終新義安人馬猛虎不及地頭蟲，敗退而回。後來警方接報趕至，先後拘捕7人。



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據了解，一名屯門三聖邨新義安頭目今凌晨（16日）「吹雞」入西貢與當地陀地「講數」，未料到對方早有準備，安排10多名惡漢候命，雙方談判破裂後，群煞即衝出追打。新義安人馬勢孤力薄，急忙登車逃去，陀地見狀亦駕車高速追撞對方的車輛。網上影片可見，在西貢宜春街及灣景街交界有10多人在馬路及行人路狂奔，又將垃圾桶掟出馬路，更有人駕車追撞其他車輛，情況混亂，後來眾人向西貢街市方向跑去。

警方接報後趕至現場，在西貢一帶兜截，在宜春街及萬年街交界截獲一名16歲本地少年及一名22歲非華裔男子。人員其後在西貢公路往九龍方向近南圍迴旋處發現一輛損毀的私家車，車上23歲男司機及22歲男乘客被捕。據悉他們皆是屯門三聖邨新義安人馬，報稱在近南圍迴旋處遭兩輛車夾擊攔截，兩名惡煞下車後擊碎私家車左邊車窗，其後發現警方到場，立即開車逃離現場，案件列作刑事毀壞。警方事後再於上址拘捕2男1女，年齡介乎22至31歲。

事件中無人受傷，7名被捕人士涉嫌聚眾毆鬥被捕，現正被扣查，案件交由黃大仙警區刑事調查隊跟進，不排除有更多人被捕。