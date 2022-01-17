瑞和街街市私家車泊車失控打轉　撞傷3人及毀店舖　六旬司機被捕

觀塘瑞和街48號瑞和街街市發生私家車剷上行人路撞傷途人意外。今（17日）早上約9時，一輛黑色私家車泊在瑞和街街市路邊時，私家車突失控打「白鴿轉」，再剷上行人路横掃，撞冧一列攤檔，及撞倒3名男女途人，事件共殃及附近三間店鋪。現場有傷者跌坐地上，司機亦報稱頭暈，全部送往聯合醫院治理，涉事姓方（68歲）司機涉嫌危險駕駛被捕，目前正被扣留調查。至於被撞傷的2女1男途人，包括66歲姓馬、66歲姓余和69歲姓陳男子。



Jemmy Tsoi／香港突發事故報料區

據現場圖片所見，涉事的黑色私家車泵把撞甩，汽車零件散落地上。有兩段閉路電視影片拍到事發一刻，可見事發前私家車停泊在馬路邊，突然溜後及向右後方失控打轉，一名拉着手拉車在馬路行走的婦人及時閃避，倖免於難，私家車繼而剷上行人路，車頭擦過在身在行人路的男子，然後再橫掃街市檔口，其間亦撞倒一名手持拐杖的途人，檔口門前的貨品被車頭掃跌，散落一地。私家車撞牆後繼續打轉，反彈回路中始停下。事發時行人路上有不少正在買餸的市民，驚見私家車衝上行人路，慌忙四散閃避。

意外中，肇事司機及2女1男途人受傷，其中一位女子疑似受傷坐在地上，有熱心市民前去關心，其間有人稱「好彩冇事啊」。街市的藥材店員工指涉事車輛剷上行人路，撞向店門外的牆，險些波及到自己，坦言「嚇到我腳軟」。有魚檔店員目擊其中一名傷者被撞倒，她稱被撞的婆婆當時正光顧魚檔買蝦，私家車調轉時撞倒婆婆的腳，她被撞後行動不便，只能坐下，店員形容事件「嚇到命都無」。警方稱，肇事司機報稱因準備泊車而失控，他涉嫌危險駕駛被捕。3名傷者包括66歲姓余女子頭部受傷、66歲姓馬女子右邊身體受傷、送院後俱情況穩定，69歲姓陳男子則手部受傷，仍接受治療。

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司機事後檢驗車輛 市民怒罵：你係咪睇吓人先呀

根據網上影片，穿藍衫的男司機在交通意外後手執泵把檢查，舉動惹起圍觀市民不滿，怒斥司機「你係咪睇吓人（傷者）先呀？」、「你顧住自己」。司機聽完後方放下泵把。