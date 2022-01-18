長洲違規電動車3年發18告票拘31人　區議員：路窄倘衝撞較危險

長洲前日（16日）發生罕見奪命意外，56歲姓梁男子在大貴灣新村寓所開，停泊三輪電動車後搬貨暫離，其間在車斗上的5歲外孫女琳琳墮地，頭傷不治，案件列作對所看管兒童或少年人虐待或忽略處理。長洲目僅有獲運輸署許可的鄉村車輛及救護車等緊急車輛可行駛，市民只能徒步或單車代步，但過去3年，警方就違規電動車輛共發出18張告票及拘捕31人。有離島區議員表示，長洲路窄，電動車倘發生衝撞較單車危險



離島區議員翁志明表示，長洲路面狹窄，消防車、救護車、警車車身都較市區小型，而鄉村車輛一般只用作運送建築材料，居民代步依靠踩單車及踩三輪車，並且不能載人，三輪電動車則不合法。（蔡正邦攝）

警方發言人表示，長洲分區於2019年至2021年11月就違規電動車輛共發出18張告票及拘捕31人，相關罪行包括「駕駛未有登記車輛」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「駕駛時沒有第三者風險保險」及「駕駛時沒有戴上認可防護頭盔」。

離島區議員翁志明表示，長洲路面狹窄，消防車、救護車、警車車身都較市區小型，而鄉村車輛一般只用作運送建築材料，居民代步依靠踩單車及踩三輪車，並且不能載人，不過有時接載老人家或小童，會酌情處理，但三輪電動車則不合法。

翁稱，過往亦有居民駕駛無牌電動車，他發現都會作出規勸，他指出，長洲路窄人流多，電動車車速較單車快，倘發生衝撞較為危險，區議會未接獲居民反映，因交通不便，要求規管合法使用電動車輛。

運輸署發言人表示，一般而言，任何人使用鄉村車輛，均受《道路交通條例》及《道路交通（鄉村車輛）規例》（第374N章）規管。除非該車輛已獲發出有效的鄉村車輛許可證，否則任何人不得在道路上駕駛或使用鄉村車輛。鄉村車輛有不同規格，署方在審批鄉村車輛許可證申請時，會考慮有關車輛的種類和規格等因素，以及申請路線的交通狀況和道路環境。