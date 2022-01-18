天水圍天恒邨單位起火　老夫婦葬身火海

天水圍天恒邨發生奪命火警。今日（18日）下午2時42分，恒翠樓40樓一個單位發生火警，冒出大量濃煙，大廈走廊瞬間濃煙密布，驚動鄰居報警求助。消防接報趕至，派出一隊煙帽隊及動用一條喉灌救，於起火單位的睡房內救出姓馮87歲老翁，當時他昏迷不醒，由救護車送往天水圍醫院搶救，其後證實不治；消防員隨後再於睡房內發現一名女子，並在後樓梯進行急救，惟其身體已燒焦，被當場證實死亡。據了解，兩名死者為夫婦。

消防員亦於40樓同層一單位救出一隻貓，並進行施救，可惜已沒有生命迹象，其後亦於該單位發現兩隻已死去的雀鳥。火警於下午3時29分已救熄，事件中共約125人自行疏散至安全位置。大廈住戶在下午5時許陸續獲准返回住所。



+ 3

據了解，起火單位本住一家三口，兒子結婚後已搬離上址，警方已聯絡死者兒子了解情況。消防處消防隊長劉廸浩表示，肇事單位面積約6米乘5米，共有兩間睡房，其中一間放有碌架床的睡房發生火警，房間已燒毀熏黑，消防員於房內發現兩名事主。起火原因仍在調查中。

居於20多樓的住戶何小姐指，事發時她在單位內，發現窗外有水點，起初以為下雨，後來兩度聽到火警鐘及聞到煙味，始知悉發生火警，立即逃生。而住在30多樓的女住戶戴婆婆走火警時嚇至腳軟，須坐下休息。