天水圍天恒邨奪命火　煙蒂肇禍　葬身火海老夫婦生前恩愛

天水圍天恒邨昨午發生奪命火警，一對年老夫婦不幸葬身火海，起火單位付之一炬，走廊嚴重熏黑，消防調查後相信，煙蒂燒着雜物肇禍，並無可疑。立法會議員陸頌雄表示，其中一名死者為天恒居民服務社成員，參加過服務社舉辦的活動，對兩人喪生深感難過，稍後會協助居民處理善後工作，暫未收到鄰居需要調遷的要求。



兩死者馮丁財（87歲）及梁桂瓊（70歲）， 育有一子，兒子婚後已搬出。據了解，兩夫婦老年體弱，各有毛病，近年已深居簡出。起火單位約200平方呎，雜物眾多，《香港01》記者在場所見，恒翠樓40樓層已解封，起火單位燒得熔熔爛爛，天花牆壁熏黑，批盪剝落，鐵閘由鐵鏈鎖上。

鄰居初時以為有人拜神冒煙

鄰居鄭先生形容兩死者平易近人，出入均會打招呼，多次見他們結伴落街或去買餸，表現恩愛，對他們不幸離世感傷感：「心情唔係幾好，搞呢啲出嚟。」鄭憶述，事發前他從街外剛回家不久，坐在客廳看電視，突然見到有煙湧入屋，以為鄰居拜神，不以為意，後來房署職員拍門始知發生火警，「冇見到馮生馮太走出嚟，嗱嗱走，冇留意到佢個單位出事。」

鄰居鄭先生指兩死者生前恩愛，對他們慘死感悲傷。（馮國良攝）

立法會議員陸頌雄表示，據議辦職員表示，其中一名死者為天恒居民服務社成員，參加過他們舉辦的活動，「兩個老人家走咗，覺得好難過」，雖然年近歲晚發生奪命火警，街坊心情尚算平靜，暫未有人要求調遷，他又說，會替街坊處理善後工作，了解左鄰右里在火警中損毀程度。

立法會議員陸頌雄表示暫未收到住戶需要調遷要求。（馮國良攝）

事發於昨午2時42分，天恒邨40樓一單位起火，百多人需要疏散，消防破門入屋灌救，先救出馮伯送院搶救，惜回天乏術，其妻則被發現倒斃牀上，疑慘被活活燒死，大廈居民飼養的三隻寵物，包括一貓兩雀被濃煙焗死。