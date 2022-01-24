西九文化區地盤奪命意外　男工維修起重機遭臂架擊斃

西九文化區一地盤發生奪命工業意外，今（24日）下午4時許，位於柯士甸道西的西九文化區一地盤內，據報一名67歲姓何男工人在工作期間，被一部起重機擊中胸部昏迷，地盤同事報警。男事主其後由救護車送院搶救，惜證實不治。



警方接報到場經初步調查，相信男事主在維修起重機過程期間，被起重機臂架擊中，案件列作工業意外，死因有待驗屍後確定。事發後工業傷亡權益會派員到醫院，接觸死者家屬盼提供協助。

據悉死者生前與太太育有子女，子女已成年。工權會表示，踏入新一年意外仍未有減少，是次意外已是一周內第2宗致命工業意外，該會對事件感到十分沉痛。勞工處表示，處方接報後已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查。

西九文化區管理局發言人回應事件，指今日下午大約4時，西九文化區2區地盤範圍發生一宗工業意外，一名承建商工友在意外中不幸離世，西九文化區管理局對此深表難過，並向其家屬致以深切慰問。管理局高度重視西九文化區內地盤的工作安全，已責成承建商必須履行僱主責任，跟進工傷補償事宜，並為死者家屬提供適切可行的協助，以及全面配合有關政府部門對意外進行的調查工作。

地盤承建商惠保-泰昇-俊和聯營稱，涉事一名姓何的工人不幸被正等待維修的吊臂意外擊傷，送院傷重不治，公司對於工程項目的工人發生身亡事件，深表難過，並對工人的家屬致以最深切的慰問，會積極協助家屬渡過難關。另外，公司亦會全力配合有關部門調查意外的原因。