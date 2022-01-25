佐敦站無罩男與男童阻路問題互罵　跳閘欲追打不果

今日（25日）網上流傳一段片段，拍攝於港鐵佐敦站大堂通道，片段見閘外一名男子與閘內一名男童發生爭執口角，其間男子折返一度跨越圍欄欲追打男童，惟男童敏捷避開，雙方一輪追逐，男子未能得逞，其後再次跨出圍欄並離開。

警方於今午2時許接報，指佐敦站一名男童報稱與另外兩名朋友上電梯時，一名年長男子因被其單車阻礙，雙方發生爭執，男子其後用手推了其10多歲朋友的臉部一下。警方到場調查，被襲男童面部有紅腫，毋需送院，而涉事男子已離開現場。



網上片段拍攝於佐敦站大堂通道閘外，一名頭帶鴨舌帽、口罩掛於手臂的男子與閘內一名白衣男童爭執，當時一名港鐵男職員在男童身旁，鴨舌帽男子離開時被男童叫罵，稱「喂你唔係驚嘛，你打完我一鎚就走」，男子其後折返稱「打多佢一鎚」並與男童互罵，其後一度跨越圍欄欲追打男童，惟男童多次避開。男子其後跳出圍欄離去。

港鐵發言人表示根據記錄，今午約2時40分，佐敦站職員留意到車站大堂有3名男乘客與另一名男乘客發生爭執，職員即時上前了解。其中一名男乘客向職員表示被另一名男乘客襲擊，要求職員協助報警，職員即時通知車務控制中心報警。其間，其中一名男乘客曾越過圍欄與另外3名乘客再發生爭執，並在職員處理事件期間自行離去。警方其後到場接手處理。事件中無人受傷。