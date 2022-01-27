廈村八旬婦晨運買餸　疑遭垃圾車環保斗車撞倒及輾斃　兩司機被捕

元朗廈村發生致命交通意外，今日（27日）早上6時35分，據報食環署兩部外判垃圾車及環保斗貨車，順依序沿田廈路往流浮山方向行駛，當駛近廈村對開一個燈位時，巴士站，有途人發現一名老婦被捲入車底，遂向環保斗貨車司機揮手示意停車。

環保斗司機下車查看方知發生意外，85歲女事主重創，倒臥於車底左後輪位置，遺下大量血迹。至於前行白色垃圾車已經駛離，事發後接獲通知在約10米外停下。消防到場利用工具將老婦救出，惜事主當場不治。環保斗貨車司機及垃圾車司機涉事被捕，警方正調查事件，不排除老婦先被垃圾車推倒，再被隨後環保斗貨車輾入車底。



據了解，警方曾檢查肇事兩部重型車輛，未發現明顯撞過痕跡，為釐清意外真相，警方會檢視周邊閉路電視片段及呼籲目擊者提供資料。

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現場消息指，死者外出買餸，離家約10米即被撞倒，其兒子到場了解事件。死者家人悲痛不已，上午約10時在現場跪拜路祭。死者遺體上午近11時由仵工舁送殮房。兩名分別56歲姓蘇垃圾車司機及60歲姓環保斗貨車司機，涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」被捕。

運輸署於早上7時25分指，因交通意外，田廈路來回方向近屏廈路的全線仍然封閉。受影響九巴53號線、港鐵巴士K75A及K75P號線須改道行駛。駕駛人士請考慮改用其他道路。現時上址交通繁忙。