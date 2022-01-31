灰燼中重生｜元朗戒毒中心火警焚毀　數十學員花三星期重建起來

對他們來說，今年團年飯別具意義。去年12月1日，元朗攸美新邨「基督教新生協會方舟行動」戒毒中心發生火警，多年心血付諸一炬，大批影音器材、四台電腦、用膳飯堂及興趣班教學器材化作灰燼，20名學員被迫搬離，今天他們有幸劫後聚首一堂，在已修復的戒毒中心吃團年飯、過新年，洋溢「愛回家」的濃濃情意。



該戒毒中心在攸美新邨已有19年歷史，專門協助誤入歧途的青少年戒毒，這個戒毒中心位處僻靜郊區，遠離塵囂，藍天白雲下，不時傳來悅耳的結他聲，他們靠福音、音樂、愛和關懷助青少年戒除毒癮，至今受惠人士近千人。

元朗攸美新邨戒毒中心火劫後重建起來。（翁鈺輝攝）

然而一場電線短路火警，這個恍如迷海的「方舟」卻被大火吞噬，未被波及的鄰座宿舍因斷電也無法居住，兩名學員飽受打擊，哀傷地走去投靠親友家，剩餘18名學員獲安排入住新生協會位處屯門青山村的靈修中心。

學員Daniel表示，屯門靈修中心相對簡陋，沒有食水只能飲山水，洗澡需匆匆解決，否則明晨沒水可以煮早餐，晚上睡在臨時鋪在地上的床褥上，糧食由專人運上山，過着一些相對原始生活。

另一學員阿Sam則承認，火警後大家心情都不好，擔心再不能回去戒毒中心生活，大家希望戒毒中心得以重建，經過各人努力，1月8日重返攸美新邨戒毒中心時，各學員的心情均十分激動，如像回到朝思暮掛熟悉而溫暖的家一樣。

戒毒中心負責人阿Ken表示，今次火警焚毀了電腦房及大批物資，包括派發給市民的口罩，事件傳出後，新生協會各中心的學員約數十人回來幫手重建，「有啲學員有合格電工牌幫手check電，等中電可以批准供電」，有些學員幫手粉飾外牆、更換門窗及搭建棚架，用了三星期終把焚毀地方修葺好，18名學員得以搬回戒毒中心重新生活。

阿Ken又說，戒毒中心不單是學員生活地方，也是學習的地方，讓學員擁有一技之長，方便將來重投社會後可以自力更生，中心提供不少興趣班包括IT、烘焙、冷氣維修及水喉等課程。隨着濫藥青少年增加，戒毒中心已不敷應用，政府初步答允將大嶼山東灣一處荒廢的校舍，交給新生協會做福音戒毒，該處可容納100名學員，但未有確實日期，希望政府盡快落實。